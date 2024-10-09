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TÜİK uzman yardımcıları alacak

Güncelleme Tarihi:

#TÜİK#Uzman Yardımcısı#Uzman
TÜİK uzman yardımcıları alacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 09, 2024 11:44

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 14 uzman yardımcısı istihdam edecek.

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Kurumun Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, TÜİK uzmanı olarak yetiştirilecek adaylar merkez teşkilatında görevlendirilecek.

Üniversitelerin belirtilen bölümlerinden mezun ve gerekli şartları sağlayan adaylar başvurularını, bugünden itibaren 18 Ekim'e kadar e-Devlet'teki "Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı-Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım" hizmeti veya "Kariyer Kapısı" internet adresinden (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr) yapabilecek.

Giriş sınavına katılmaya hak kazanan adayların listesi, sözlü sınavın yeri ve tarihi TÜİK'in internet sitesinde (www.tuik.gov.tr) ilan edilecek. Adaylar sınava ilişkin bilgilere Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım Platformu'ndaki "Sınavlarım/Mülakatlarım" menüsünden de ulaşabilecek.

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#TÜİK#Uzman Yardımcısı#Uzman

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