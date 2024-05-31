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TÜİK: Hizmet üretici fiyatları aylık yüzde 4,84 arttı

31.05.2024 - 10:55 | Son Güncelleme :
TÜİK: Hizmet üretici fiyatları aylık yüzde 4,84 arttı | Ekonomi Haberleri

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), hizmet üretici fiyatlarının aylık yüzde 4,84, yıllık yüzde 87,09 arttığını açıkladı.

TÜİK, Nisan 2024 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre; hizmet üretici fiyatları nisan ayında bir önceki aya göre yüzde 4,84, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 28,91, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 87,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 79,39 arttı.

Bir önceki yılın aynı ayına göre hizmet üretici fiyatları, ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 82,10, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 88,82, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 89,24, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 72,96, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 101,91, idari ve destek hizmetlerde yüzde 94,39 arttı. Bir önceki aya göre, hizmet üretici fiyatları ise ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 3,35, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 5,51, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 6,60, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 6,54, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 7,65, idari ve destek hizmetlerde yüzde 4,54 artış kaydetti. 


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