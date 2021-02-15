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TÜİK Başkanı değişti

15.02.2021 - 12:47
TÜİK Başkanı değişti | Ekonomi Haberleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Başkanlığına Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

TÜİK'in internet sitesinde yer alan duyuruya göre, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığına Muhammed Cahit Şirin'in yerine Başkan Yardımcılığı görevini yürüten Ahmet Kürşad Dosdoğru vekaleten atandı.

ÖZGEÇMİŞ

1978'de Yozgat'ta doğan Dosdoğru, 2004'te Orta Doğu Teknik Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümünden mezun oldu. Dosdoğru, aynı yıl TÜİK Van Bölge Müdürlüğünde uzman yardımcısı olarak göreve başladı. 2009'da TÜİK merkez teşkilatı bünyesindeki Ulusal Hesaplar Daire Başkanlığında uzmanlığını aldıktan sonra 2012 yılı itibarıyla Yıllık Hesaplar Grup Sorumluluğu görevine getirilen Dosdoğru, 2017'de de Başkan Yardımcılığına atandı. İyi derecede İngilizce bilen Dosdoğru, evli ve iki çocuk babası.


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