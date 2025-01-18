TUA ile Axiom Space'ten anlaşma

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Türkiye Uzay Ajansı (TUA) ile Axiom Space, kurulması planlanan Axiom Uzay İstasyonu ve diğer Axiom Space faaliyetlerinde yer alacak Türk uzay sanayi ekosistemi için potansiyel tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak ve belirlemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza attı. Bu kapsamda, iki taraf uzay teknolojisi, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi alanlarda karşılıklı iş birliğini içeren bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

Bu iş birliği sayesinde, Türkiye’nin genç nüfusunun uzay faaliyetlerine dahil edilmesi, geleceğin astronotları, mühendisleri, bilim insanları ve liderlerine ilham verilmesi hedefleniyor. Aynı zamanda, uzay endüstrisinin sürdürülebilirliğini desteklemek ve diğer endüstrilerde inovasyon fırsatları yaratmak da önemli çıktılar arasında yer alıyor.

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ULUSLARARASI UZAY İSTASYONU’NDAN TİCARİ UZAY İSTASYONLARINA GEÇİŞ



Bilindiği üzere, Uluslararası Uzay İstasyonu’nun (International Space Station – ISS) 2030 yılının sonuna kadar hizmet vermesi planlanıyor. ISS’nin ardından, ticari uzay istasyonları uzayda insan faaliyetleri ve araştırmaların devamını sağlamak için devreye girecek. Bu kapsamda, Axiom Space’in çalışmaları sonucunda geliştirilen Axiom Station, bu yeni nesil uzay istasyonlarından biri olarak öne çıkıyor. Axiom Space, ayrıca modüllerini ISS’ye bağlama iznine sahip olan tek şirket olarak biliniyor.

TUA VE AXİOM SPACE’İN ORTAK HEDEFLERİ



TUA ve Axiom Space arasındaki iş birliğinin temel hedefleri arasında şunlar yer alıyor:

1. Araştırma ve keşfetme amacıyla kullanılabilecek bir laboratuvar kurmak.

2. Mikro yerçekimi ortamından yararlanan üretim tesisleri oluşturmak.

3. Derin uzay görevleri için uzay malzemelerini test etmek ve teknolojileri doğrulamak için bir platform sağlamak.

4. Alçak Dünya yörüngesinde (LEO) ulaşım, lojistik ve diğer hizmetler için bir merkez inşa etmek.

5. İletişim ve gözlem için yeni platformlar geliştirmek.

6. Profesyonel astronotlar için bir eğitim alanı oluşturmak.

Bu hedefler doğrultusunda, Türkiye’de belirli modüllerin ortak üretilmesi hedefleniyor. Bu çalışmanın, Türk uzay sanayii için önemli kazançlar sağlayacağı ve sektörün uluslararası boyutta güçlenmesine katkı sunması amaçlanıyor.

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UZAY VİZYONUMUZDA KRİTİK ADIM



TUA ve Axiom Space arasında imzalanan Mutabakat Zaptı, Türkiye’nin uzay teknolojileri alanında dünyanın lider ülkelerinden biri olma hedefini destekliyor. Bu anlaşma, ticari uzay istasyonları operasyonları ve yakın gelecekte gerçekleştirilecek Ay misyonu gibi projelerde ülkemize çok yönlü katkılar sağlayacak.

AÇIKLAMALAR



"Türkiye olarak, uzay teknolojileri alanında uluslararası iş birlikleriyle güçlü bir konuma doğru ilerliyoruz. Axiom Space ile imzaladığımız bu Mutabakat Zaptı, Türk uzay sanayii için bir kilometre taşı olmanın yanında; aynı zamanda bilim, teknoloji ve yenilikçi üretim kabiliyetlerimizi dünyaya tanıtma fırsatıdır. Bu iş birliği, Türkiye’nin küresel uzay ekosistemindeki rolünü güçlendirecek ve genç nesillerimizin uzaya olan ilgisini artırarak, onları bu büyük vizyonun birer parçası yapacak. Her iki tarafın da kabiliyetlerini ortak bir paydada birleştirdiği bir sinerji doğacak. Uzay teknolojisi, havacılık, tekstil, malzeme bilimi, ileri üretim, iletişim ve yaşam bilimleri gibi pek çok alanda karşılıklı iş birliğini beraberinde getirecek. Türkiye, gerçekleştireceğimiz projelerle, yakın zamanda yıllık 1 trilyon dolara erişecek küresel uzay ekonomisinden daha fazla pay alacak. Havacılıkta muazzam bir ivme yakaladık. Uydu teknolojilerinde sayılı ülkeler arasına girmemizi sağlayacak projeler gerçekleştirdik. Atacağımız bu adımlarla uzay teknolojilerinde yeni kazanımlar elde etmeyi hedefliyoruz.

Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde sürdürdüğümüz Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizin elde ettiği üretim ve mühendislik kapasitesinin böylesine önemli projelerde yer alması, teknolojik bağımsızlığımızı destekleyecek ve Türkiye’nin uzay alanında bir marka haline gelmesine katkı sağlayacak. Bu önemli birlikteliğin ülkemiz ve insanlık için hayırlı olmasını diliyorum."



Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih KACIR

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"Türk Uzay Bilim Misyonu kapsamında iş birliği sürdürdüğümüz Axiom Space ile Bugün Türkiye’nin uzay sanayiindeki gücünü uluslararası arenaya taşıyacak önemli bir adım attık. Türkiye Uzay Ajansı ile Axiom Space, kurulması planlanan Axiom Space Uzay İstasyonu ve diğer Axiom Space faaliyetlerinde yer alacak Türk uzay sanayii ekosistemi için potansiyel tedarik zinciri fırsatlarını araştırmak ve belirlemek amacıyla önemli bir iş birliğine imza atıyor.

Bu anlaşma, sadece sanayimize yön vermekle kalmayacak; aynı zamanda gençlerimize uzayın sınırsız olanaklarını keşfetme fırsatı sunarak, onları geleceğin liderleri, mühendisleri ve bilim insanları olmaları için teşvik edecektir. Türkiye’nin inovasyon ve teknoloji üretimindeki yetkinliklerini uzay ekosistemine taşıyarak uluslararası arenada söz sahibi olmasını sağlayacaktır. Uzay teknolojilerinde elde edeceğimiz her bir kazanım hem bilimsel hem de ekonomik açıdan ülkemize katma değer sunacaktır. Bu süreçte, tüm paydaşlarımızı bu önemli yolculuğun bir parçası olmaya davet ediyorum.”



TUA Başkanı Yusuf KIRAÇ



"Ocak 2024'te Türkiye'nin ilk astronotunu uzaya göndermenin tarihi dönüm noktasını işaret eden Axiom Space'in Ax-3 görevinin birinci yıl dönümünü kutlarken, Türkiye Uzay Ajansı ile devam eden ortaklığımızı anmaktan heyecan duyuyoruz. Ortaklık, endüstriyel iş birliğini teşvik etmeye, Türkiye'nin güçlü havacılık yeteneklerinden ve teknoloji girişimlerinden yararlanmaya, Türk tedarikçileri küresel uzay tedarik zincirine entegre etmeye odaklanıyor.



Türkiye'nin vizyon sahibi liderliği, ülkeyi uzay yolculuğu yapan ülkeler arasına taşıdı. Bugün, düşük Dünya yörüngesinde daha fazla potansiyeli keşfetmek, uzaya sürekli erişimi garanti altına almak ve ekonomik büyümeyi ve teknolojik gelişmeleri yönlendirmek için Türk hükümeti ve dinamik uzay endüstrisiyle yakın bir şekilde çalışarak iş birliğimizi yeni zirvelere taşıyoruz.

Türkiye ve Axiom Space, iş birlikli projeler için yeni fırsatların kilidini açıyor, yeni nesil bilim insanlarına, mühendislere ve kaşiflere ilham veriyor ve uzay ekosisteminin büyümesine katkıda bulunuyor. Bu heyecan verici yolculuk hem uluslarımızı hem de uzayın sürekli gelişen alanında birçok başka ulusu yükseltmeyi vaat ediyor."