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Trump'tan metal piyasasını sarsacak adım

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#Donald Trump#ABD#Metal
Trumptan metal piyasasını sarsacak adım
Oluşturulma Tarihi: Şubat 10, 2025 06:52

ABD Başkanı Trump, çelik ve alüminyum ithalatına yüzde 25 tarife açıklayacağını söyledi.

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ABD Başkanı Donald Trump, pazartesi günü çelik ve alüminyum ithalatına yönelik yüzde 25 oranında gümrük vergisi açıklayacağını duyurdu.

 Trump, Super Bowl'a katılmak üzere Florida'dan New Orleans'a giderken, Air Force One uçağında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. 

"ABD'ye gelen tüm çeliğe yüzde 25 tarife uygulanacak." diye konuşan Trump, alüminyum için de aynı oranda gümrük vergisi olacağını söyledi. 

Trump, söz konusu tarifeleri pazartesi günü açıklayacağını belirterek, Kanada ile Meksika'dan gelen alüminyum ve çeliğin de tarifelere tabi olacağını bildirdi. 

Salı veya çarşamba günü ise mütekabiliyet esasına dayalı tarifeleri duyuracağını dile getiren Trump, "Eğer onlar bizden yüzde 130 vergi alırken biz onlardan hiçbir şey almıyorsak, bu böyle kalmayacak." ifadesini kullandı.

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#Donald Trump#ABD#Metal

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