Trump'tan diğer ülkelere uygulacağı vergi tarifeleri için kilit hamle! Ticaret elçisi atadı...

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Yeniden ABD Başkanı seçilen Donald Trump, avukat Jameison Greer'i ticaret elçisi olarak atadı. Trump, ilk başkanlık döneminde ABD Ticaret Temsilcisi Robert Lighthizer'ın özel kalemi olarak görev yapan Greer için, "Jamieson, benim ilk dönemimde haksız ticaret uygulamalarıyla mücadele etmek için Çin ve diğer ülkelere gümrük vergileri uygulanmasında önemli bir rol oynadı" dedi.

AFP haberine göre Trump ayrıca Greer'in ABD, Meksika ve Kanada arasındaki ticaret anlaşmasının gerçekleşmesine yardımcı olma konusundaki deneyimine de değindi.

Greer son olarak bir hukuk firmasında ortak olarak çalışıyordu.

Trump'ın 2017-2021 arasındaki ilk döneminde ABD, milyarlarca dolar değerinde ithalata, özellikle Çin'e, ancak aynı zamanda Amerika'nın müttefiklerine de gümrük vergileri getirdi.

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Özellikle Trump yönetimi, Washington ile Pekin arasında tırmanan gümrük vergisi savaşı sırasında yaklaşık 300 milyar dolar değerindeki Çin mallarına vergi koydu.

Lighthizer, o dönemde ABD'nin ticaret görüşmelerinde güçlü adam olarak öne çıkmış ve Pekin'in ekonomik politikalarında değişiklik yapmaya çalışmıştı.

Senato tarafından onaylanması halinde, Lighthizer'ın himayesindeki isim olarak görülen Greer, Trump'ın gümrük tarifeleri politikasını yürürlüğe koymak ve ticaret anlaşmaları müzakere etmekle görevlendirilecek.