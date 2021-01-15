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Trump yönetiminden Çin'e yeni yaptırım

15.01.2021 - 11:05 | Son Güncelleme :
Trump yönetiminden Çin'e yeni yaptırım | Ekonomi Haberleri

Trump yönetimi, Çin'e ve büyük şirketlerine karşı bir yaptırım daha başlattı.

ABD'de Trump yönetimi, görev sürenin dolmasına çok az bir zaman kala Çin ve büyük şirketlerini sınırlayacak bir karar daha alarak Güney Çin Denizi'nde tehditkar hareketlerde bulunduğu gerekçesiyle dokuz şirket ve yetkiliye daha yaptırım başlattı.

Reuters'in haberine göre; ABD Başkanı seçilen Joe Biden'ın gelecek Çarşamba günü resmi olarak göreve başlamasına günler kala atılan bu adım Washington'un Asya'daki stratejik rakibi olan Çin ile ilişkilerinin iyice gerilmesine neden olacak.

Çin'in en büyük petrol üreticilerinden CNOOC, uçak üreticisi Comac ve telefon üreten Xiaomi Corp da dahil olmak üzere dokuz Çin şirketi Pentagon'un Çin ordusuyla bağı olan kuruluşlar listesine eklendi.

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Yaptırımlar bazı Çinli devlet şirketlerinin yöneticilerine, Çin Komunist Partisi ve ordusundan yetkililere de uygulanacak.

ABD devleti, yaptırım uyguladığı kişi ve kurumların Güney Çin Denizi'ne kıyısı olan ve Çin ile çıkar çatışmasında olan ülkelere ülkeler üzerinde baskı kurduklarını iddia etti.

Üst düzey ABD yetkilileri CNOOC'a getirilen yeni kısıtlamaların ham petrol, rafine ürünler, sıvılaştırılmış doğalgaz faaliyetlerine ve CNOOC'un Güney Çin Denizi dışında faaliyet gösteren ortaklıklarına uygulanmayacağı bilgisini verdi. Bu şirketler, 11 Kasım 2021'e kadar ABD'li yatırımcıları kara listeye alınan şirketlerden çıkmaya zorlayan yatırım yasağına tabi olacak.


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