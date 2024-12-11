Trump yatırım çekmek için her şeyi yapacak

Haberin Devamı

ABD'de seçilmiş Başkan Donald Trump, ABD'ye en az 1 milyar dolar yatırım yapan kişi ya da şirketlerin "tamamen hızlandırılmış onay ve izinler" alacağına dair söz verdi.

Trump, Truth Social'da yaptığı paylaşımda, çevre onaylarının da bu yatırım teşvikinin bir parçası olduğunu söyledi. "Amerika Birleşik Devletleri'ne bir milyar dolar veya daha fazla yatırım yapan herhangi bir kişi ya da şirket, tüm Çevre onayları dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere tamamen hızlandırılmış onay ve izinler alacaktır. sallanmaya hazır olun!!!" dedi.

Açıklama, Trump'ın görevdeki ikinci döneminde federal kurumları deregüle etme ve daha fazla yabancı yatırım çekme niyetinin son işareti oldu.