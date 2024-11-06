Trump Medya'da büyük tırmanış! Seçim zaferi ilanından sonra hisseler yükseldi

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Eski Başkan Donald Trump’ın medya şirketinin hisseleri, Trump'ın zafer ilan etmesinin ardından erken işlemlerde yükseldi. Trump Medya ve Teknoloji Grubu hisseleri piyasa öncesi işlemlerde hisse başına yaklaşık %50 artışla 51 doların üzerine çıktı.

CNBC haberine göre seçim dönemi boyunca ise hisse senetleri dalgalı seyretti, Trump’ın Demokrat Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile başa baş gittiği yarışta şansının dönmesiyle iniş çıkışlar yaşandı.

Ancak, Cumhuriyetçi adayın çoğunluk hissesine sahip olan Trump Medya'nın hisse senedi, son bir ayda %105′ten fazla yükseldi.

Şirketin gelir açıklamasında 1 milyon doların biraz üzerinde gelir elde ettiği bildirilmişti.

Trump Media, Donald Trump tarafından kurulan sosyal medya platformu Truth'u yönetiyor. Trump Media CEO’su Devin Nunes yaptığı açıklamada, "Bu, Şirket, Truth Social kullanıcıları ve İnternette ifade özgürlüğü için bir köprübaşı olma misyonumuzu destekleyen perakende yatırımcılarımız için olağanüstü bir çeyrek oldu" dedi.