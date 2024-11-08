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Trump kazandı, Nvidia dünyanın en büyük şirketi oldu

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#Trump#Nvidia#Microsoft
Trump kazandı, Nvidia dünyanın en büyük şirketi oldu
Oluşturulma Tarihi: Kasım 08, 2024 09:43

ABD seçimlerini Donald Trump'ın kazanması piyasaya olumlu yansırken çip üreticisi Nvidia'nın hisseleri tırmanışa geçti. Trump'ın seçim zaferinin ardından firmanın büyüklü 3.65 trilyon dolara ulaştı ve Nvidia, Apple'ı geride bırakarak dünyanın en büyük şirketi oldu.

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Merakla beklenen ABD seçimleri sona erdi. Cumhuriyetçi Parti'nin adayı Donald Trump, rakibi Kamala Harris'e büyük bir fark atarak 47'inci ABD başkanı oldu. Trump'ın zaferini piyasalar olumlu karşılarken Wall Street'te endeksler yükseldi. S&P endeksi seçimden bu yana yüzde 4'ün üzerinde arttı. Trump'ın en büyük destekçisi Elon Musk'ın sahibi olduğu otomotiv devi Tesla'nın hisseleri tırmanırken büyük ABD bankaları da yükselişe geçti. Ancak seçim sonrası ralli sadece bu şirketlere yaramadı.

YAPAY ZEKA ÇILGINLIĞI 

Dünyada son bir yıldır büyük bir yapay zeka çılgınlığı yaşanıyor. Open AI şirketinin piyasaya sürdüğü ChatGPT programı adeta bir devrim yarattı. Artık yapay zeka programları finanstan eğitime, sanattan hizmet sektörüne, bilişimden insan kaynaklarına kadar her sektörde kullanılıyor. Otomobiller, mobil cihazlar gibi bir çok akıllı araç da yapay zekaya uyumlu hale geldi. Sadece Open AI değil, Google, Twitter, Apple gibi bir çok şirket kendi programlarını piyasaya sürdü. İşte bu trend, teknoloji şirketi Nvidia'nın muazzam büyümesini sağladı. Nvidia, yapay zekayı destekleyen işlemciler için çipler üretiyor.

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Trump kazandı, Nvidia dünyanın en büyük şirketi oldu

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NVIDIA'NIN MUAZZAM YÜKSELİŞİ 

Nvidia hisseleri son beş yılda yüzde 2.700'ün üzerinde büyürken yılbaşından bu yana yüzde 200'den fazla arttı. Sadece Kasım ayında ise hisseler yüzde 12'den fazla artış gösterdi. Seçimin ardından ise ABD'li şirketin hisseleri yüzde 2,2 daha arttı ve Nvidia'nın değeri 3,65 trilyon dolara ulaştı. Apple'ı geçen firma dünyanın en büyük şirketi konumuna geldi. Nvidia'nın Kasım sonunda açıklanması beklenen 3 aylık gelirinin ise 32,9 milyar dolara çıkması bekleniyor.

Öte yandan şirketin kurucusu ve CEO'su olan Tayvan asıllı ABD'li iş insanı Jensen Huang'ın serveti de 124 milyar dolara çıktı. Huang dünyanın en zengin 10 insanı arasına girdi. 

Trump kazandı, Nvidia dünyanın en büyük şirketi oldu

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Nvidia CEO'su Jensen Huang

DİĞER ŞİRKETLER 

Apple'ın hisseleri ise perşembe günü yüzde 2,1 artışla 3,44 trilyon dolarlık piyasa değerine ulaştı. Microsoft'un değeri de yüzde 1,2 artarken piyasa büyüklüğü 3,16 trilyon dolara ulaştı. Nvidia, geçtiğimiz haziran ayında Microsoft tarafından geçilene kadar kısa bir süreliğine yine dünyanın en büyük şirketi unvanının sahibi olmuştu.

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HİSSELER NEDEN YÜKSELDİ?

Donald Trump'ın ABD imalatını artırmak için verdiği vergi indirimleri sözleri yatırımcının Nvidia gibi yapay zeka hisselerine yönelmesini sağladı. Ayrıca Trump'ın Bitcoin yanlısı tutumu da hisselerin artışını destekleyen tutumlardan biri. 

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#Trump#Nvidia#Microsoft

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