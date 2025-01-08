Trump hızlı başladı... 20 milyar dolarlık yatırımı açıkladı

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ABD'nin yeni başkanı Donald Trump, Trump ailesinin yakın iş ortağı Hüseyin Sajwani liderliğindeki bir Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) şirketinin ABD'de veri merkezleri için 20 milyar dolarlık yatırım yapacağını duyurdu .

AP haberine göre BAE merkezli DAMAC Properties'in ABD'deki yatırımı, Trump'ın büyük projeler için yeni para çekme konusundaki kişisel yeteneğini gözler önüne serdi. Japon milyarder yatırımcı Masayoshi Son da Trump'ın yanındayken geçen ay Amerika Birleşik Devletleri'ne 100 milyar dolar yatırım yapma sözü vermişti.

Trump, düzenlediği basın toplantısında Sajwani'nin bu taahhüdü verdiğine inandığını söyledi. Trump'ın ardından basın toplantısına kısa bir konuşma yapan Sajwani, "Kasım ayında seçilmesi benim ve ailem için harika bir haberdi." dedi.

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Sajwani'nin vaat ettiği yatırım, yapay zekanın geliştirilmesinde ve kripto para biriminin yaygınlaştırılmasında kullanılan veri merkezlerinin inşasında kullanılacak.

Ekim ayında, finans şirketi Blackstone, ABD'nin beş yıl içinde veri merkezlerine 1 trilyon dolar yatırım yapacağını ve uluslararası alanda 1 trilyon dolar daha yatırım planı olduğunu tahmin etti. Sajwani tarafından yapılan taahhüt, sektörde beklenen toplam yerel yatırımın yalnızca yüzde 2'sini temsil ediyor.

Sajwani'nin şirketinin web sitesine göre, şirket halihazırda BAE, Suudi Arabistan, Türkiye, İspanya, Tayland ve Endonezya'da veri merkezleri inşa etti veya inşa etmeyi planlıyor.

DAMAC Properties, Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki gökdelenlerle dolu Dubai'nin en büyük emlak şirketlerinden biri.

Emlak geliştiricisi Trump'ın ortağıydı. Sajwani yönetiminde DAMAC, Dubai'nin çöl eteklerinde Trump Uluslararası Golf Kulübü'nü inşa etti .