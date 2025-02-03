Trump, Avustralya'yı pas mı geçecek?

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Citi'nin Avustralyalı ekonomistleri Josh Williamson ve Faraz Syed Pazartesi günü yayınladıkları bir araştırma notunda, Avustralya'nın Washington ile derin siyasi bağları ve 2023 yılında ABD'ye doğrudan ihracatının toplam sevkiyatın yalnızca yüzde 3'ünü oluşturmasının Trump 2.0'ın bir “felaket” olmayacağının nedenleri arasında olduğunu söyledi.

Analistler "Küresel ticaret akışına vurulacak bir darbe, gelirlerin ve GSYH büyümesinin marjinal olarak düşmesine neden olabilirken, döviz kuru ve dünyanın geri kalanıyla güçlü ekonomik bağlar gibi doğal şok emiciler, Avustralya için muhtemelen minimum ekonomik etki anlamına gelecektir" dediler.

Williamson ve Syed "Ayrıca, Çin'deki ihracatçıların ABD'ye alternatif pazarlar araması halinde, bir ticaret savaşının yurtiçinde mal fiyatlarında düşüşe yol açabileceğini düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

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Avustralya ticarete yönelik küçük bir açık ekonomi olsa da, dünyanın geri kalanıyla büyük ölçüde fiyat alıcı konumunda. Sonuç olarak Citi, yerel tüketicilere vereceği zarar nedeniyle kendi gümrük vergilerini uygulamasını beklemiyor.

Avustralya'nın ithalatının yaklaşık dörtte biri Çin'den yapılmakta olup, Asya'nın diğer bölgeleri ve ABD de önemli bir yer tutmaktadır. Citi ayrıca sonuçların RBA'nın ABD'nin gümrük vergileri nedeniyle Çin büyümesinde 3-4 puanlık büyük bir düşüşe ilişkin modellemesinden çok farklı olmadığını söyledi.