Trafikte her 100 lira primde 30 lira zarar ediyoruz

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Anadolu Sigorta’nın 2025’te 100 yaşına girecek olması nedeniyle düzenlenen basın toplantısında konuşan Tuğtan, şirketin finansal sonuçları ve sektör hakkında değerlendirmelerde bulundu. Tuğtan, konuşmasında trafik sigortasına da değinerek, gerçek zararın 21 milyar TL değil, 37 milyar TL olduğunu belirterek, “Yatırım gelirleri de ayrıştığından sektörde dev gibi bir zarar ortaya çıkıyor” dedi.

Trafik sigortasında hasar/prim oranının yüzde 130 olduğunu, bazı gruplarda bu oranın yüzde 200’ün üzerine çıktığını vurgulayan Tuğtan, “Her 100 liralık prim ürettiğimizde 30 lira zarar ediyoruz. Hiçbir şey yapılmazsa bunu yönetmek mümkün değil. Tavan tarife olduğu için fiyatı da artıramıyorsunuz. Sektörün bulduğu çözüm, trafik sigortasına ihtiyari mali mesuliyet ya da hukuksal koruma gibi paketler ekliyor, buralardan ilave primler almaya çalışıyor. Bir şekilde idare edilmeye çalışılıyor. Trafik sigortası olana kasko yaptırırım, oradan zararı telafi ederim deseniz; o da olmuyor, kaskoda sigortalılık oranı yüzde 25’lerde. Hiçbir şey yapmadan mümkün değil bu işi yönetmek. Her 100 lirada 30 lira zarar yazıyoruz, yazacağız da” dedi.

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Mehmet Tuğtan önerilerini de sıraladı. Trafik sigortasında serbest tarifeye geçilmesi gerektiğini ancak tek başına serbest tarifenin de yetmeyeceğini ifade ederek, şunları söyledi: “İlk etapta bedeni hasarlarda hesaplama yönteminin artık bir kurala bağlanması gerekiyor. Yönetmelik değiştirmekten ziyade Borçlar Kanunu’nu değiştirecek bir yasal düzenlemeye ihtiyaç var. İkincisi, değer kaybı tazminatının başlı başına ele alınması gerekiyor. Ondan sonra da iyi sürücü kötü sürücü ayrımını yaratacak fiyatlamanın getirilmesi gerekiyor.”