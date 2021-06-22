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"Trafik sigortasında maliyetler azaldıkça poliçe fiyatları düşüyor"

22.06.2021 - 17:37
"Trafik sigortasında maliyetler azaldıkça poliçe fiyatları düşüyor" | Ekonomi Haberleri

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Benli, "Trafik sigortasında vatandaşların tazminatlarını en hızlı ve en şeffaf şekilde alabilmelerinin önü açıldı. Ayrıca sigorta şirketlerimizin maliyetlerinin azalması ile poliçe fiyatlarında aşağı yönlü hareketler gözlenmeye başladı" dedi.

Türkiye Sigorta Genel Müdürü Atilla Benli, trafik sigortasında değişiklik içeren kanun tasarısının yasalaşmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, trafik sigortasında söz konusu adımla belirsizliklerin ortadan kalktığını belirtti.

Düzenleme ile artık trafik sigortasında herhangi bir hak kaybı yaşanmaksızın, tazminatların bilimsel yöntemlere göre hesaplanarak hak sahiplerinin gerçek zararının en kısa sürede karşılanabileceğini aktaran Benli, "Böylelikle gerek sigortalılarımız ve hak sahipleri gerekse sigorta şirketlerimiz açısından trafik sigortalarında tazminatlar öngörülebilirliğe kavuştu. Aynı şekilde şirketlerimizin bu sigorta ürününde yaşadığı fiyat oluşturma belirsizliği de ortadan kalktı." ifadelerini kullandı.

Benli, trafik kazalarında, sigortadan ödenecek vefat ve sakatlık tazminatı hesaplamasına standart gelmesiyle birlikte, yargının farklı tazminat kararları vermeyeceğini ve artık hak kaybı yaşanma durumunun olmayacağının altını çizdi.

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Standart gelmesiyle, yargı yoluna gitmeye bile gerek olmadan mağdur olan tarafın ne alacağını, sigorta şirketlerinin de ne ödeyeceğini bileceğini belirten Benli, "Son dönemde artan hasar aracılarına da gerek kalmayacak ve mahkemelerimizde biriken davalar azalacak. Dava maliyetleri ve yıllarca süren dava süresinde ekonomik kayıplarından önüne geçilmiş olacak." açıklamasında bulundu.

"DEĞER KAYBI HESABINDA NETLİK SAĞLANDI"

Atilla Benli, Türkiye Sigorta olarak, tüm ürün gruplarında olduğu gibi trafik sigortasında da aktüeryal hesaplamalardan vazgeçmeden fiyatlama yaptıklarını belirtti.

24 milyon araç sahibini yakından ilgilendiren ve yaptırılması zorunlu olan trafik sigortasında yapılan düzenlemeler sonrası şirket olarak maliyetlerde azalma olduğunu ve bunu da havuz dışı poliçe fiyatlarına yansıtmaya başladıklarını ifade eden Benli, şunları kaydetti:

"7 basamaklı fiyat oluşumu içinde bir basamakta yüzde 40’a varan indirim sağlarken, diğer basamaklarda değişen oranlarda fiyat düzenlemelerimiz oldu. Yeni düzenleme ile SEDDK’nın, gerekli çalışmaları yaparak hesaplama metodlarını netleştirmesiyle birlikte sigorta şirketleri sayısal analiz tahminlerini daha iyi yapacak ve trafik sigortasındaki tüketici lehine indirimler diğer firmalara da yansıyacaktır.
Düzenleme içinde bir başka önemli netlik de söz konusu poliçe kaynaklı ticari araçlar ve araç kiralama şirketlerine kar kaybı, gelir kaybı, kira kaybı, iş durması gibi tazminatların ödenmeyecek olması. Artık sürücüler, küçük hasarlar için değer kaybı tazminatı talep edemeyecek. Değer kaybı tazminatında aracın piyasa değeri, kullanılmışlık düzeyi, hasara uğrayan parçaları ile hasar tutarı dikkat alınacak. Trafikten çekilecek ve hurdaya çıkmış araçlar da sigortadan değer kaybı tazminatı alamayacaklar. Tüm bunlar sektörümüz için önemli belirsizlikler ve önemli bir maliyet kalemleri olarak önümüzde duruyordu. Bu durumun ortadan kalmış olmasında en önemli faydayı vatandaşlarımız elde etmiş oldu."
Benli, tazminat ve değer kaybında önümüze çıkan ekstra maliyetlerin ortadan kalkmasıyla birlikte trafik sigortası poliçe fiyatlarında önemli ölçüde aşağı yönlü hareket olacağını ifade etti.


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