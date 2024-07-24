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Trabzon-Kocaeli uçuşları başlıyor

24.07.2024 - 12:21 | Son Güncelleme :
Trabzon-Kocaeli uçuşları başlıyor | Ekonomi Haberleri

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ile Kocaeli arasında artan yolcu talebine yanıt vermek maksadıyla 9 Ağustos tarihinde başlatılacak direkt uçuşların, vatandaşlara önemli zaman tasarrufu sağlayacağını belirterek, “İlk sefer 9 Ağustos’ta gerçekleştirilecek. İlk uçak Trabzon’dan 06.00’da, Kocaeli’nden sabah saat 08.25’te kalkacak. 20 Eylül tarihine kadar her Cuma günü düzenlenecek olan uçuşlar ilk etapta 7 hafta süreyle planlandı. Yolcu talebine göre uçuş sayıları ve saatler

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 9 Ağustos itibariyle Trabzon-Kocaeli direkt uçuşlarının başlayacağını söyledi. Pegasus Havayolları tarafından 9 Ağustos ile 20 Eylül tarihleri arasında her Cuma günü düzenlenecek olan uçuşların ilk etapta 7 hafta süreyle planlandığını açıkladı. Uraloğlu, Trabzon’dan 06.00’da kalkacak uçağın Kocaeli’ne bir saat 50 dakika sonra ulaşacağını belirterek, “Kocaeli’nden hareket edecek uçak da sabah saat 08.25’te kalkış yapacak ve yolcular sadece bir saat 30 dakika içerisinde 09.55’te Trabzon’a varmış olacaklar. Şehirlerarası otobüslerle yaklaşık 14 saat süren 995 kilometrelik mesafeyi bir buçuk saate indiriyoruz.” şeklinde konuştu.

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"ŞEHİRLERİN EKONOMİK HAYATINA CANLILIK KATACAK"

Bakan Uraloğlu ayrıca, Trabzon Havalimanı ile Kocaeli Cengiz Topel Havalimanı arasından yapılacak bu uçuşların, özellikle bölgenin ekonomik gelişimine katkı sağlayacağını vurgulayarak, "Türkiye’nin doğusuyla batısını yakınlaştırmaya devam ediyoruz. Trabzon ve Kocaeli’ni kapı komşusu yaptığımız bu uygulama ile hem iki şehrin hem de çevre illerin nüfus hareketliliğinin esnekleşmesini sağlayarak ekonomilerine ve turizm potansiyellerine önemli katkılar sağlamış olacağız.” ifadelerini kullandı. Yeni uçuşlarla, yolculara hızlı ve konforlu seyahat deneyimi yaşatmayı amaçladıklarını belirten Uraloğlu, seferlerin başlangıç tarihinden itibaren yolcu talebine göre uçuş sayılarının ve saatlerinin artırılabileceğinin de altını çizdi.


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