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Toyota'nın faaliyet karı sert düştü

Güncelleme Tarihi:

#Toyota#Bilanço#Kar
Toyotanın faaliyet karı sert düştü
Oluşturulma Tarihi: Şubat 05, 2025 08:01

Toyota, üçüncü çeyrek faaliyet karında tahminlerin altında yaklaşık yüzde 28 düşüş açıkladı.

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Satış hacmine göre dünyanın en büyük otomobil üreticisi, bu dönemde üç aylık faaliyet karında yıllık bazda yaklaşık yüzde 28'lik bir düşüş gördü. Bununla birlikte, şirkete atfedilebilen net gelir, bir yıl önceki 1,37 trilyon yenden 2,19 trilyon yene sıçradı. 

Japon otomobil üreticisi Çarşamba günü, Çin'deki rekabette ve pazarda elektrikli araçlara doğru kayma nedeniyle üç aylık kârında art arda ikinci bir düşüş bildirdi.

İşte LSEG tarafından derlenen analistlerin tahminleriyle karşılaştırıldığında Toyota'nın sonuçları:

Gelir: 12,39 trilyon yen vs. 12,1 trilyon yen
Faaliyet karı: 1,22 trilyon yen ve 1,39 trilyon yen

Satış hacmine göre dünyanın dünyanın en büyük otomobil üreticisi düşüş gördü.

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#Toyota#Bilanço#Kar

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