‹ Önceki Haber New York borsası yükselişle açıldı New York borsası yükselişle açıldı Sonraki Haber › Yellen'dan kripto para uyarısı: Büyüyen bir sorun Yellen'dan kripto para uyarısı: Büyüyen bir sorun

Toyota kar tahminini yükseltti

11.02.2021 - 08:52
Toyota kar tahminini yükseltti | Ekonomi Haberleri

Toyota, 31 Mart'ta sona erecek mevcut mali yıl net kar tahminini 1.90 trilyon yene yükseltti.

Japon üreticiden yapılan açıklamaya göre Toyota, ABD ve Çin piyasalarındaki talebin iyileşmesi sonucu mali yıl beklentilerini güncelledi.
Buna göre 31 Mart'ta sona erecek mali yılda 1,42 trilyon yenlik (13,57 milyar dolar) net kar tahminini 1,90 trilyon yene (18,16 milyar dolar) çıkardı.

Yeni tahminin tutması halinde, önceki mali yıl net kar oranına kıyasla yüzde 6,7 düşüş sergilenmiş olacak.

Mini araç üreticisi Daihatsu ile kamyonet üreticisi Hino dahil Toyota grubu küresel araç satış hedefini ise 9,42 milyondan 9,73 milyon adede yükseltti.

YARI İLETKEN SIKINTISI

Verilere ilişkin çevrim içi basın toplantısında bir konuşma yapan Baş Finans Direktörü (CFO) Kon Kenta, küresel yarı iletken sıkıntısı ile karşı karşıya olduklarını söyledi.

Kon, sıkıntıya rağmen üretimde büyük oranda kesintiye gidilmediğini belirterek, ¨Salgın gibi faktörlerin de etkisi sürüyor. Riskleri yakından izlemeliyiz.¨ dedi.

Firma, mali yıl işletme karının, önceki mali yıla kıyasla, yüzde 16,6 düşerek 2 trilyon yen (19,12 milyar dolar) kayda geçmesini bekliyor. Önceki işletme karı tahmini 1,3 trilyon yen (12,4 milyar dolar) olarak duyurulmuştu.

Satışların önceki mali yıla oranla yüzde 11,3 düşerek 26,5 trilyon yene (253,3 milyar dolar) ulaşması bekleniyor.

9 AYDA 7,21 MİLYON ARAÇ SATIŞI

Toyota grubu, Nisan-Aralık 2020 döneminde önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 11,4 düşüşle 7,21 milyon adet araç satışı gerçekleştirdi. Firmanın 9 aylık süreçteki net karı, yüzde 14,1 düşüşle 1,47 trilyon yen (14 milyar dolar) olarak kayda geçti.

İşletme karı ise yüzde 26,1 düşüşle 1,51 trilyon yen (14,43 milyar dolar) seviyesinde kaydedildi.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.546 Değişim: -0,10% Hacim : 25.958 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.544 11.02.2021 Yüksek 1.558
Açılış: 1.549
7,0272 Değişim: 0,02%
Düşük 7,0205 12.02.2021 Yüksek 7,0290
Açılış: 7,0258
8,5384 Değişim: 0,01%
Düşük 8,5271 12.02.2021 Yüksek 8,5417
Açılış: 8,5375
412,66 Değişim: 0,04%
Düşük 412,23 12.02.2021 Yüksek 412,76
Açılış: 412,48
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.