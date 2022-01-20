Torba yasa Meclis’ten geçti | Ekonomi Haberleri

Milyonlarca çalışan ve tasarruf sahibini ilgilendiren torba düzenleme Meclis’te kabul edilerek yasalaştı.

MEMUR ZAMMI YÜZDE 30.95: Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2022 ve 2023 Yıllarını Kapsayan Toplu Sözleşme ile kamu görevlilerinin aylık ve ücretlerinde Ocak- Haziran dönemi için uygulanacak artış oranı yüzde 5’ten yüzde 7.5’e yükseltildi. Hürriyet gazetesinden Bülent Sarıoğlu'nun haberine göre; böylece enflasyon farkı dahil yüzde 27.9 oranındaki zam yüzde 30.95’e çıkarıldı.

ASGARİ 2 BİN 500 LİRA: Gelir ve aylık ödemesi yapılanlara 1500 lira öngörülen aylık asgari ödeme 2 bin 500 lira oldu.

YASAL DAYANAK TAMAMLANDI: Kur korumalı mevduat hesaplarına yapılacak ödemelerle ilgili yasal altyapı tamamlandı. Merkez Bankası’na (MB) kaynak aktarılması konusunda Hazine ve Maliye Bakanı’na yetki verildi.

BES’TE AVANTAJ: BES birikiminde devlet katkısı oranı yüzde 25’ten yüzde 30’a çıkarıldı. Yaş sınırlaması kaldırıldı. Katılımcılara birikimlerinden kısmi ödeme alma ve başkasına devretme olanakları sağlandı.

İHRACATÇIYA VERGİ İNDİRİMİ: Sanayi sicil belgesi bulunan ve fiilen üretim-ihracat yapan kurumların, kurumlar vergisi yüzde 19’a düşürüldü.

FARKLI GAZ TARİFESİ: BOTAŞ, bölgesel ve iklimsel koşullara göre kademeli gaz satış fiyatı uygulayabilecek.

MB’YE HACİZ YASAĞI: MB Yasası’nda yapılan değişiklikle banka nezdinde bulunan yabancı ülke merkez bankalarına ait para, alacak, mal, hak ve varlıklar haczedilmeyecek.

İHALE SÖZLEŞMELERİNE YENİLEME: Kamu İhale Sözleşmeleri Yasası’na “Ek fiyat farkı ve/veya sözleşmelerin devri” başlıklı madde eklendi.

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