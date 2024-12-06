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‘Topuk seslerimizle gurur duymalıyız’

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#Elazığ#Girişimci#Kadın
‘Topuk seslerimizle gurur duymalıyız’
Oluşturulma Tarihi: Aralık 06, 2024 04:00

İlham Buluşmaları paneli kapsamında Elazığ’da girişimci kadınlarla bir araya gelen Kadoil Yönetim Kurulu Başkan Vekili Nergiz Kadooğlu Çifçi, kadın girişimcilere risk almaktan ve cesur olmaktan çekinmemelerini önerdi.

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Başarılı olmak için ilk olmaktan korkulmaması geretkiğini vurgulayan Çiftçi, “Toplumun bize, kadınlara, pozitif ayrımcılık göstermesini beklememeliyiz. Aksine var olmak için, bir değil iki adım atmamız gerektiğinin farkında olmalıyız. Yaptığımızın hep daha iyisi için çalışmalı ve kadın olduğumuzdan değil başarımızla farkındalık yarattığımız için sesimizi çıkarmayı hedeflemeliyiz. Topuk seslerimizin yankılanmasından gurur duymalıyız. Kadının dokunduğu yerde ticaret farklı bir saygınlık kazanıyor. Bu net bir gerçek. Ama bunun için öğrenme arzusu, azim ve hedefe odaklanmak şart” dedi.

‘İLKLERİ YAPTIM’

Petrol ve enerji gibi erkek egemen sektörlerde başarıya ulaşmanın zorluğuna değinen Kadooğlu Çifçi, liderlik yolculuğunu özetle şu sözlerle anlattı: “Ben inancımla, çocukluk hayalimle, var olma arzumla yaşadığımız toplumda bir kadının neler yapabileceğini göstererek tüm ön yargıları yıktım. Bu coğrafyadan çıkan bir kurumun liderinin bir kadın olabileceğini ispat ettim. Ailemde hep ilkleri yapmak bana düştü. Üniversiteyi İstanbul’da okuyan ilk kadın bendim, amiral gemisinin başına getirilen ilk kadın da ben oldum. Şirketimi büyüttüm, Türkiye’nin en büyük akaryakıt şirketleri sıralamasında ilk sekiz arasına soktum.  Dev gruplarla akaryakıt ticaretinden, elektrikli şarj istasyonlarına varan stratejik işbirliklerine imza attım.”

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#Elazığ#Girişimci#Kadın

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