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Toplam kredi stoku 3.8 trilyon liraya ulaştı

10.12.2020 - 13:27
Toplam kredi stoku 3.8 trilyon liraya ulaştı | Ekonomi Haberleri

TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ekim sonu itibarıyla geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar liraya çıktı.

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Risk Merkezi tarafından ekim ayı bülteni yayımlandı. Buna göre, TBB Risk Merkezi üyesi kuruluşlar tarafından kullandırılan nakdi krediler ekim ayı itibarıyla bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 42 artarak 3 trilyon 827 milyar lira ulaştı.

Nakdi kredilerin 3 trilyon 713 milyar lirası bankalar, 59 milyar lirası finansal kiralama şirketleri, 28 milyar lirası faktoring şirketleri ve 27 milyar lirası finansman şirketleri tarafından kullandırıldı.

Tasfiye olunacak alacaklar ekim ayı itibarıyla 175 milyar lira düzeyinde gerçekleşti. Tasfiye olunacak alacakların 166 milyar lirası bankalara, 5,4 milyar lirası finansal kiralama şirketlerine, 2,2 milyar lirası faktoring şirketlerine ve 1,8 milyar lirası da finansman şirketlerine ait oldu.

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Tasfiye olacak alacakların toplam kredilere oranı ekimde geçen yıl sonuna göre 1,6 puan azalarak yüzde 4,4 olarak kayıtlara geçti.

TİCARİ KREDİLER 3 TRİLYON LİRAYA YAKLAŞTI

Ticari krediler ekimde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 41 artarak 2 trilyon 978 milyar liraya yükseldi. Ticari kredilerin toplam içindeki payı yüzde 78 düzeyinde gerçekleşti.

Krediler içinde imalat sanayii yüzde 28'le en yüksek paya sahip olurken, toptan ve perakende ticaret ile inşaat sektörlerinin payı da yüzde 10'un üzerinde gerçekleşti.

Bu dönemde tasfiye olunacak alacak oranı en yüksek sektör yüzde 8,7 ile inşaat oldu. Bu sektörü yüzde 6,2 ile turizm takip etti.

BİREYSEL KREDİLER 849 MİLYAR LİRA OLDU

Bankalar ve banka dışı finansal kuruluşlar tarafından kullandırılan bireysel krediler yüzde 45 artarak 849 milyar lira oldu. Bireysel kredilerin yüzde 46'sını ihtiyaç kredileri, yüzde 34'ünü konut kredileri, yüzde 16'sını kredi kartları ve yüzde 4'ünü taşıt kredileri oluşturdu.

Bireysel kredilerde tahsili gecikmiş alacak oranı ekimde bir önceki yılın aynı dönemine göre 1,5 puan düşerek yüzde 2,6'ya geriledi.

Aynı dönemde, bireysel kredi kullanan kişi sayısı (takipteki krediler hariç) son bir yılda 2,4 milyon kişi artarak 33,9 milyon kişi olurken, ortalama kredi bakiyesi ise 25,1 bin lira düzeyinde gerçekleşti.

82 BİN KİŞİ İLK DEFA İHTİYAÇ KREDİSİ KULLANDI

Ekim ayında 82 bin kişi ihtiyaç kredisini, 19 bin kişi de konut kredisini ilk kez kullanırken, kredi kartı kullanan kişi sayısı 277 bin oldu. Bu dönemde 84 bin kişi ise ilk defa kredili mevduat hesabı kullandı.

Aynı dönemde İstanbul'da 256 milyar liralık, Ankara'da 83 milyar liralık ve İzmir'de 58 milyar liralık bireysel kredi bulunuyor.

Hakkari, yüzde 85 ile son 12 ayda bireysel kredi bakiyesi en çok artan il olurken, kişi başına ortalama bireysel kredi (kredi kartı dahil) toplam bakiyesi en yüksek iller Ankara, İzmir ve Tekirdağ şeklinde sıralandı.


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