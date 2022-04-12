  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı
‹ Önceki Haber Sanayi üretimi verisi açıklandı Sanayi üretimi verisi açıklandı Sonraki Haber › Perakende satış hacmi yükselişte Perakende satış hacmi yükselişte

Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı

12.04.2022 - 10:32
Toplam ciro yıllık yüzde 105,4 arttı | Ekonomi Haberleri

Ciro endeksi, 2022 yılı şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayı ciro endekslerini açıkladı. Buna göre, sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi, 2022 yılı Şubat ayında yıllık yüzde 105,4 arttı.

Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında yıllık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 123,6, inşaat ciro endeksi yüzde 55,2, ticaret ciro endeksi yüzde 94,1, hizmet ciro endeksi yüzde 119,6 arttı.

##$HABER_1473599$##

TOPLAM CİRO AYLIK YÜZDE 7,9 ARTTI

Sanayi, inşaat, ticaret ve hizmet sektörleri toplamında ciro endeksi Şubat ayında aylık yüzde 7,9 arttı. Toplam cironun alt detaylarına bakıldığında; 2022 yılı Şubat ayında aylık sanayi sektörü ciro endeksi yüzde 7,3, inşaat ciro endeksi yüzde 2,7, ticaret ciro endeksi yüzde 9,4, hizmet ciro endeksi yüzde 6,1 arttı.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.464 Değişim: 0,60% Hacim : 60.564 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 2.422 12.04.2022 Yüksek 2.475
Açılış: 2.449
14,5966 Değişim: -0,45%
Düşük 14,5531 12.04.2022 Yüksek 14,6951
Açılış: 14,6621
15,8096 Değişim: -0,98%
Düşük 15,7931 12.04.2022 Yüksek 16,0066
Açılış: 15,9653
923,01 Değişim: 0,20%
Düşük 919,01 12.04.2022 Yüksek 931,10
Açılış: 921,15
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.