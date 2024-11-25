Togg’un satışları dünya listesinde

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Car Industry Analysis, Ocak-Eylül 2024 döneminde en çok elektrikli otomobil teslimatı yapan markaları sıraladı. ABD’li Tesla 1.3 milyon adede yakın satışla listenin ikinci sırasında yer alırken Çinli BYD 1.2 milyon adede yakın teslimatla ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında 507 bin adetle bir başka Çinli Geely yer alırken; Volkswagen Grubu 506 bin adetle dördüncü, SAIC-General Motors-Guangxi ortak girişimi (SGMW) 365 bin adetle beşinci, Hyundai-KIA 317 bin adetle altıncı ve BMW AG 294 bin adetle yedinci sırada kendine yer buldu. Geçen yıl 36. sırada bulunan Togg ise bu yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 17 bin adedin üzerinde satışla listede 33. sıraya yerleşti. Togg markası Mazda, Mitsubishi, Subaru gibi birçok Japon devini bu alanda geride bıraktı.