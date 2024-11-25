×
Günlük Egazete© Copyright 2024 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
BORSA DÖVİZ ALTIN VİOP&VARANT ANALİZ KOBİ KRİPTO PARALAR
BİGPARAEkonomi Haberleri

Togg’un satışları dünya listesinde

Güncelleme Tarihi:

#Togg#Hyundai#KIA
Togg’un satışları dünya listesinde
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 04:00

Togg ocak-eylül döneminde gerçekleştirdiği 17 bin 49 adet elektrikli otomobil satışı ile en çok elektrikli otomobil satan markalar listesine girdi.

Haberin Devamı

Car Industry Analysis, Ocak-Eylül 2024 döneminde en çok elektrikli otomobil teslimatı yapan markaları sıraladı. ABD’li Tesla 1.3 milyon adede yakın satışla listenin ikinci sırasında yer alırken Çinli BYD 1.2 milyon adede yakın teslimatla ikinci sırada yer aldı. Listenin üçüncü sırasında 507 bin adetle bir başka Çinli Geely yer alırken; Volkswagen Grubu 506 bin adetle dördüncü, SAIC-General Motors-Guangxi ortak girişimi (SGMW) 365 bin adetle beşinci, Hyundai-KIA 317 bin adetle altıncı ve BMW AG 294 bin adetle yedinci sırada kendine yer buldu. Geçen yıl 36. sırada bulunan Togg ise bu yılın 9 aylık döneminde gerçekleştirdiği 17 bin adedin üzerinde satışla listede 33. sıraya yerleşti. Togg markası Mazda, Mitsubishi, Subaru gibi birçok Japon devini bu alanda geride bıraktı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Togg#Hyundai#KIA

BAKMADAN GEÇME!