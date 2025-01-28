TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu: Balkan ülkeleri, Türkiye için stratejik bir ticari partnerdir

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Bir dizi ziyaretler için Bursa'ya gelen Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, ilk olarak Hürriyet Mahallesi'nde bulunan Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ni ziyaret etti. Ardından Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Ocak Ayı Meclis Toplantısına katılan Hisarcıklıoğlu, Balkan Rumeli Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (BALKANTÜRKSİAD) tarafından düzenlenen 32. Sinerji Toplantısına katıldı. Balkan ülkelerinin Türkiye için stratejik bir ticari partner olduğunu söyleyen Rifat Hisarcıklıoğlu, “Balkanlar ve Rumeli, milletimizin tarihi, kültürel ve ekonomik bağlarının derin olduğu bir coğrafyadır. Bugün de bu bağlarımızı güçlendirmeye ve ekonomik iş birliğimizi artırmaya devam ediyoruz. Balkan ülkeleri, Türkiye için stratejik bir ticari partnerdir. Bölge ülkeleriyle toplam ticaret hacmi 40 milyar dolara ulaşıyor. Türkiye'den özel sektör tarafından 11 Balkan ülkesine bugüne kadar 3 milyar dolardan fazla yatırım yapılarak üretim-istihdam imkânları sağlanıyor. Türkiye, Balkanlar’da gerek altyapı gerek üstyapı itibarıyla, havaalanları, otoyollar ve köprülerden enerji santrallerine, atık su arıtma tesislerine kadar birçok önemli projeyi hayata geçirmiştir.'' dedi.

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'DÜNYADA GÜÇLÜ İNŞAAT SEKTÖRÜMÜZ VE FABRİKALARIMIZIN VARLIĞI BİZE AVANTAJ SAĞLAMAKTADIR'

Türkiye'nin dünyadaki güçlü inşaat sektörü ve fabrikalarının ülkeye avantaj sağladığını söyleyen Hisarcıklıoğlu, “Türk müteahhitler bu bölgede toplamda 700 projede 25 milyar dolarlık inşaat işi yaptı. BalkanTürksiad’ın bu bölgelerdeki ilişkileri güçlendirme ve iş dünyasını bir araya getirme misyonu, ülkemiz için büyük bir değer taşıyor. Özellikle de içinden geçtiğimiz küresel karışık ortamda sizlerin bu performansı daha değerli. Malumunuz, bölgemizde savaş ve çatışmalar devam ediyor. Ortadoğu hala kaynıyor. Ukrayna-Rusya, İran-İsrail, Çin-Tayvan meseleleri de dünya için büyük risk oluşturuyor. Suriye’de Esad rejiminin yıkılması bölgemiz ve ülkemiz için olumlu oldu. Suriye’de dünya tarafından tanınan kapsayıcı bir hükümet kurulmasının ardından, Suriye'nin yeniden inşa süreci başlayacaktır. Hem dünyada güçlü inşaat sektörümüz, hem de bölgeye yakın çimento ve demir-çelik fabrikalarımızın varlığı, bize avantaj sağlamaktadır.” dedi.