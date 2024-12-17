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TMSF'sen 2 şirket için satış kararı

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#TMSF#Satış#Big Para
TMSFsen 2 şirket için satış kararı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 17, 2024 10:12

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), Hazine mülkiyetinde bulunan yüzde 100 oranındaki HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketinin paylarını, kapalı teklif isteme ve açık artırma yöntemlerinin birlikte uygulanması suretiyle satışa çıkardı.

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TMSF'nin, HES Hacılar Elektrik Sanayi ve Ticaret AŞ ile Erciyes Çelik Halat Tel Sanayi ve Ticaret AŞ'nin hisse satışına ilişkin ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Muhammen bedeli 22 milyar 100 milyon lira olarak belirlenen ihalede, kapalı teklif isteme ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak. İhaleye katılabilmek için 1 milyar 250 milyon lira teminat yatırılması ve 3 Şubat 2025 saat 16.30'a kadar teklif verilmesi gerekiyor.

İhale, 4 Şubat 2025 saat 10.00'da TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

 

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#TMSF#Satış#Big Para

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