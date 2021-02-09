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TİM Başkanı Gülle'den 'fiyat istikrarı' vurgusu

09.02.2021 - 16:35
TİM Başkanı Gülle'den 'fiyat istikrarı' vurgusu | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, "Gerçekleştirdiğimiz her birim yatırımın, her birim üretimin arz-talep dengesi adına, her birim ihracat döviz gelirinin ise cari denge adına fiyat istikrarına ve finansal istikrara büyük katkı sağladığının bilincindeyiz." ifadesini kullandı.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre, 61 ihracatçı birliği, 27 sektör ile 100 bin ihracatçının tek çatı kuruluşu olan TİM, 2021 yılı için belirlenen 184 milyar dolarlık ihracat hedefine ulaşmak ve "Made in Türkiye" markasını dünyanın dört bir köşesinde güçlendirmek amacıyla çalışmalarına tüm hızıyla devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİM Başkanı Gülle, bir ülkenin makro ekonomik dengeleri açısından vazgeçilmez iki kavramın "fiyat istikrarı" ve "finansal istikrar" olduğunu vurguladı.

Gülle, "Fiyat istikrarı ve finansal istikrarı birlikte sağlayacak olan adımlar, üretim ve ihracatın artırılması, ekonominin ithalata bağımlılığının azaltılması ve toplam tasarrufların artırılmasıdır. Bu 3 temel alanda ortaya konacak mücadele ve başarı, aynı zamanda hem enflasyonla mücadele hem de cari işlemler açığıyla mücadele ve başarı anlamına gelecektir. Bu nedenle TİM ve 100 bini aşkın ihracatçının tek çatı kuruluşu olarak, fiyat istikrarı ve finansal istikrar için olmazsa olmaz konumunda olan daha fazla üretim, daha fazla ihracat ve daha fazla yatırım için canla başla çalışıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

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Gülle, gerçekleştirdikleri her birim yatırımın, her birim üretimin arz-talep dengesi adına, her birim ihracat döviz gelirinin ise cari denge adına fiyat istikrarına ve finansal istikrara büyük katkı sağladığının bilincinde olduklarını vurguladı.

"TİM, FİYAT İSTİKRARI VE FİNANSAL İSTİKRARA KATKISINI AYNI KARARLILIK VE AZİMLE SÜRDÜRECEK"

TİM Başkanı Gülle, fiyat istikrarı için sürdürülebilir ve kalıcı çözümün yatırım ve üretim olduğuna dair güçlü farkındalıkla ekonominin sınırlı kaynaklarını en verimli şekilde kullandıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu mücadeleyi sürdürebilmemiz ise finansal kaynaklara uygun koşullarda ulaşabilmemiz ile ancak mümkün olacaktır. Yine aynı temel gerçekten hareketle, mal ve hizmet ihracatında kırmaya devam edeceğimiz rekorlarla sürdürülebilir cari denge ve finansal istikrar için de mal ve hizmet ihracatına finansal desteklerin yine yönetilebilir düzeyde olması, ticaret diplomasisinin 100 bini aşan neferi açısından elzemdir. Bu temel gerçeklerin ışığında TİM, 61 ihracatçı birliği ve 100 bini aşan ihracat ailesi dün olduğu gibi bugün de, yarın da fiyat istikrarı ve finansal istikrara katkısını aynı kararlılık ve azimle sürdürecektir.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Hazine ve Maliye Bakanlığı başta olmak üzere Merkez Bankasının ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına, salgın sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye'nin hedeflerine hızla ulaşması için her zaman olduğu gibi desteğe devam edeceğimizi kamuoyu ile paylaşıyoruz."


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