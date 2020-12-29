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TİM Başkanı Gülle: Yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz

29.12.2020 - 16:40
TİM Başkanı Gülle: Yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, "Kazan-kazan modeli çerçevesinde, Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz." dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle yazılı açıklamasında, ihracatçılar olarak, Türkiye'nin önemli ihraç pazarlarından olan Birleşik Krallık'ın Brexit sürecini başından beri büyük bir dikkatle takip ettiklerini söyledi.

Birleşik Krallık'ın, 2019 yılında 10,8 milyar dolarla en çok ihracat gerçekleştirilen 2'inci ülke olduğuna dikkati çeken Gülle, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Aynı zamanda yaklaşık 5,4 milyar dolarlık dış ticaret fazlası verdiğimiz bir ticaret partnerimiz. Yani Birleşik Krallık'a ithalatımızın yaklaşık 2 katı kadar ihracat yapıyoruz. Bu yıl Birleşik Krallık'a otomotiv sektöründe 2 milyar doların üzerinde, hazır giyim, elektrik-elektronik ve mücevher sektörlerinde ise 1 milyar doların üzerinde ihracat gerçekleştirdik. Bunun yanında, Birleşik Krallık, elektrik-elektronik ve mücevher sektörlerimizin en çok ihracat gerçekleştirdiği ülke olarak büyük önem taşıyan bir pazar. Bu sebeple Brexit süreci ve sonrası, sürekli gündemimizde yer aldı."

"GÜMRÜK BİRLİĞİ ANLAŞMAMIZDAN SONRA EN ÖNEMLİ ANLAŞMAMIZ OLACAK"

Gülle, Ticaret Bakanlığı'nın süreçle ilgili olarak anbean bilgilendirme yaptığını belirterek, şunları kaydetti:

"Yoğun gayret ve mekik diplomasisi faaliyetleriyle müzakereler kararlılıkla sürdürüldü ve sonuç olarak Saygıdeğer Cumhurbaşkanımızın dün müjdesini verdiği serbest ticaret anlaşması haberini aldık. Kazan-kazan modeli çerçevesinde, Birleşik Krallık ile ticaretimizde yeni bir dönem başlangıcının arifesindeyiz. Dünyada ticaret bloklarının yeniden şekillendiği ve yakından tedarik eğiliminin hız kazandığı bu süreçte, oldukça anlamlı bir iş birliğine imza atıyoruz."

Serbest ticaret anlaşmasının, Gümrük Birliği anlaşmasından sonra en önemli anlaşma olacağına vurgu yapan Gülle, "Türkiye-Birleşik Krallık serbest ticaret anlaşmasında, Türk ihracatçısının hakları sonuna kadar savunulmuş ve serbest ticaretin devamı esas kılınmıştır. Anlaşma ile Birleşik Krallık'a olan ihracatımızdaki olası engellerin de böylelikle önüne geçilmiştir." ifadelerini kullandı.

Gülle, anlaşmanın iki yıl içerisinde dijital hizmetler de dahil olmak üzere hizmetleri ve tarımla ilgili daha kapsamlı düzenlemeleri içerecek şekilde tekrar görüşüleceğini belirterek bunun da önemli bir adım olduğunu bildirdi.

İhracatta yeni rekorlarla söz konusu anlaşmayı taçlandırmak istediklerini ifade eden Gülle, şu değerlendirmede bulundu: "Cumhuriyetimizin 100. yıl hedeflerine doğru emin adımlarla ilerlerken imzalamış olduğumuz Türkiye-Birleşik Krallık Serbest Ticaret Anlaşması'nın ülkemize hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Başta Sayın Cumhurbaşkanımız ve Ticaret Bakanımız olmak üzere, tüm hükümetimize teşekkür ediyorum. Umarız yeni dönemde ihracat ailesi olarak bizler de, Birleşik Krallık'a ihracatta yeni rekorlarla bu anlaşmayı taçlandırmış oluruz."


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