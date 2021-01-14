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TİM Başkanı Gülle: Tarım sektörümüz kilit rol oynadı

14.01.2021 - 12:51
TİM Başkanı Gülle: Tarım sektörümüz kilit rol oynadı | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, 2020 ihracat hedeflerine ulaşılmasında tarım sektörünün kilit rol oynadığını belirterek, sektör ihracatının 2020'de yüzde 4,3 artarak 24,4 milyar dolara ulaştığını bildirdi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin katılımıyla çevrim içi gerçekleştirilen "Tarım Müşavirleri ile Türkiye İhracatçılar Meclisi Tanışma ve İstişare Toplantısı"ndaki konuşmasında, istişare mekanizmasının gelecek dönemde daha da geliştirilmesi gerektiğini söyledi.

Küresel tedarik zincirleri içerisinde rollerin yeniden yapılanma sürecinde olmasının Türkiye'ye tarım sektörü açısından önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çeken Gülle, "Salgının küresel etkilerine rağmen ülkemiz yılın üçüncü çeyreğinde ihracatını artıran 4 ülkeden biri olurken, tarım alanındaki tüm sektörlerimizin bu fırsatları avantaja çevirdiklerini gördük." diye konuştu.

"2020 ihracat hedefimize ulaşmamızda tarım sektörümüz kilit rol oynadı." ifadesini kullanan Gülle, sektör ihracatının 2020'de yüzde 4,3 artarak 24,4 milyar dolara ulaştığını kaydetti.

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İhracatın, geçen yıl yaş meyve sebzede yüzde 21, sebze ve meyve mamullerinde yüzde 9 ve hububatta da yüzde 8 arttığını bildiren Gülle, bu 3 sektörün yıllık bazda Cumhuriyet tarihinin en yüksek ihracatını gerçekleştirdiğini ve bu başarıların sürdürülmesi gerektiğini dile getirdi.

"İHRACATÇILARIN BİRÇOK SORUNUNA ÇÖZÜM BULUNDU"

Gülle, Bakan Pakdemirli'nin de katkılarıyla ihracatçıların birçok sorununa çözüm bulunduğunu belirterek, 2020'de ilk kez Çin'e kanatlı eti ihracatının gerçekleştirildiğini, bu ülkeye süt ve süt ürünleri ihracatının önündeki engellerin de kaldırıldığını söyledi.

Avrupa Birliği için de benzer engellerin kaldırılmasının önemine değinen Gülle, Irak'a beyaz et ve balık ihracatına ilişkin son dönemde yaşanan gelişmelerin ihracatçıları endişelendirdiğini, bu soruların çözümü konusunda Tarım ve Orman Bakanlığının desteklerini beklediklerini kaydetti.

Gülle, organik tarıma sağlanan desteklerin artmasının sektörel markalaşma adına önemli olduğuna işaret ederek, son dönemde organik ürünlere yoğun talep olduğunu ifade etti.

İhracatçıların taleplerine değinen Gülle, şöyle konuştu: "2020'de ihracat ailemizin talep ettiği tarım destek ödemelerinin gerçekleştirilmesi, sektördeki işletmelere uzun vadeli finansman olanaklarının sağlanması ve kırsal kalkınma desteklerinin geliştirilmesi gibi birçok konuda Bakanlığımız kısa sürede etkili önlemler getirdi. Bu sorunların çözümünde kritik rol oynayan, önemli ihraç pazarlarımızda desteklerine yoğun ihtiyaç duyduğumuz daimi temsilci ve tarım müşaviri atamalarının gerçekleştirilmesinden ihracat ailesi olarak büyük memnuniyet duyduk."

"TARIM ARAZİLERİNİN BÖLÜNEREK DARALMASININ ÖNÜNE GEÇİLMELİ"

Gülle, gıda fiyatlarının dünyada giderek yükseldiğini ve son dönemde "kuraklık" sorununun önemli bir gündem maddesi olduğunu belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Ülkemizin tatlı su kaynaklarının önemli bir kısmını tarımsal sulamada kullanıyoruz. Tarımda vahşi sulama, kuraklık tehlikesini daha da artırıyor. Bunun önüne geçmek adına, su kaybını önleyici, modern kapalı ve damla sulama yöntemine dayalı yatırımlara öncelik verilmesi ve daha fazla desteklenmesi anlamlı olacaktır. Bu bağlamda, devlet destekleriyle özellikle basınçlı ve damla sulama sistemlerini kullanan üreticilerin daha fazla desteklenmesi, kuraklık sorunuyla başa çıkmamıza, büyük katkı sağlayacaktır."

Tarımsal verimliliğin ihracatın önemli başlıklarından olduğunu anlatan Gülle, bunun için tarım arazilerinin bölünerek daraltılmasının önüne geçilmesi gerektiğini sözlerine ekledi.


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