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TİM Başkanı: BAE’ye 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz

17.02.2022 - 11:03
TİM Başkanı: BAE’ye 10 milyar dolar ihracat hedefliyoruz | Ekonomi Haberleri

TİM Başkanı Gülle, ‘’Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlattığı diplomatik girişimler ticaretin önünü açıyor. BAE ile mevcutta 5,5 milyar dolar olan ihracatımızı 10 milyar dolara çıkarmayı hedefliyoruz’’ dedi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) 2022 yılının ilk ticari heyet ziyaretini Birleşik Arap Emirlikleri’ne gerçekleştirdi. Ziyaret sonrası değerlendirmelerde bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, diplomatik ilişkilerin geliştirilmesinin ticaretin önünü açtığına dikkat çekti. Gülle, BAE olan yıllık 5,5 milyar dolarlık ihracatı 2022 yılında 10 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın BAE’ye gerçekleştirdiği ziyarette çeşitli alanlarda 13 anlaşma imzalandı. Ziyarette siyasi isimlerin yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) temsilcileri de hazır bulundu.

BAE ziyareti sonrası açıklamalarda bulunan TİM Başkanı İsmail Gülle, “İki yıl aradan sonra ilk defa ticaret heyeti ile ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret çok anlamlıydı. Hem Cumhurbaşkanımızın heyeti ile hem de sektör temsilcilerimizle ticaret heyetimizi gerçekleştirdik.

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Cumhurbaşkanımız ve heyetine gösterilen ilgi en üst düzeydeydi. Son derece verimli ve olumlu bir program gerçekleşti. Mücevher, gıda, makine, tekstil ve hazır giyim gibi sektörlerimizin temsilcileri programda yer alıyordu. Buradan 80 iş adamımız gitti. Orada 300 Birleşik Arap Emirlikleri’nden iş insanlarıyla bir araya gelindi. Eş zamanlı yapılan bir gıda fuarına da katılım oldu. Özellikle 2021’de ticari ilişkiler anlamında çok ciddi bir canlanma vardı. Bunu siyasi ilişkilerimizle taçlandırdığımızda, bunun katlanarak büyüyeceğine yürekten inanıyoruz. Gördüğümüz ilgi ve alaka bunu gösteriyor” dedi.

“BAE İLE 2021 İHRACATIMIZ 5,5 MİLYAR DOLAR OLDU”

Birleşik Arap Emirlikleri ile 2021 ihracatının yüzde 95 artışla 5,5 milyar dolar olduğuna dikkat çeken Gülle, “2,5 milyar dolara yakın da ithalatımız oldu. Beklentimiz bu ivmeyle birlikte ihracatımızı yüzde 100’e artırarak 10 milyar dolar seviyesine çıkarmak amacındayız.

Cumhurbaşkanımızın koymuş olduğu 250 milyar dolarlık ihracat hedefinin altını dolduracak çalışmaları son hızla gerçekleştiriyoruz. Hem fiziki hem de sanal heyetlerle de ticari ilişkilere devam edeceğiz. Cumhurbaşkanımıza ve heyetine gösterilen ilgi olağanüstüydü. Ziyaretten bir gün önce Burj Khalifa’ya Türk bayrağının yansıtılması ve İstiklal Marşı’nın okutulması son derece heyecanlı ve duygusaldı. Ülkemizin bölgedeki gücü ve itibarının bu şekilde gelişmesini görmek bizleri çok motive etti” ifadelerini kullandı.

“CUMHURBAŞKANIMIZIN BAŞLATTIĞI DİPLOMATİK GİRİŞİMLER TİCARETİN ÖNÜNÜ AÇIYOR’’

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başlatmış olduğu diplomatik girişimlerin ticaretin önünü açtığını söyleyen Gülle, “Önümüzdeki ay İsrail’e gideceğiz. İsrail Cumhurbaşkanı Türkiye’ye gelecek. Suudi Arabistan ile olumlu ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Mısır ile de olumlu ilişkilerimiz bulunuyor. Bu ilişkiler bölgedeki ticaretimizi şekillendirmesi büyümesi açısından önem arz ediyor. Aynı zamanda tarım, lojistik, sanayi, turizm ve girişimcilerin desteklenmesi konusunda birçok anlaşmalar yapıldı. Bu anlaşmalar, BAE ile 5,5 milyar dolar olan ihracatımızın 10 milyar dolar seviyelerine çıkmasının altını dolduracak nitelikte” diye konuştu.

“2023 YILI BİZİM İÇİN ÇOK DAHA BÜYÜK BİR HEDEF”

2021 ihracatının Cumhuriyet tarihinin en başarılı ihracat yılı olduğunu hatırlatan Gülle, “2022 yılına da aynı ivmeyle başladık. Geçen ayı 2,1 milyar dolar artıyla bitirdik. Bu da Ocak ayı rekoruydu. Şubat ayında da gayet olumlu bir ivmeyle gidiyoruz. Şubat ayında da tarihi rekoru oluşturmak adına bu ritimle devam ettiğimiz takdirde 250 milyar dolarlık hedefe ulaşacağımıza inanıyorum. Bu çerçevede 2023 yılı bizim için çok daha büyük bir hedef. Cumhuriyetimizin 100.yılında büyük rakamlara ulaşılacak pazarlardaki bu gelişmeleri dört gözle bekliyoruz” açıklamalarında bulundu.

“BAE İLE İHRACATIMIZI 10 MİLYAR DOLARA ÇIKARMAYI HEDEFLİYORUZ”

Birleşik Arap Emirlikleri’nin ihracatının 335 milyar dolar, ithalatının ise 243 milyar dolar olduğunu belirten Gülle, sözlerini şöyle tamamladı: “Biz bu ülkeye 5,5 milyar dolar ihracat yapıyoruz. Tüm sektörlerimiz bu ülkeye ihracat yapıyor. BAE’nin ithalatından daha büyük bir pay almamız lazım. İlk hedefimiz bunu 10 milyar dolara çıkarmak ve daha sonrasında da daha büyük rakamları konuşmamız gerekiyor. Çünkü ürünlerimizin kalitesi son derece iyi durumda. 2022 Dubai Expo’da konuk ülke Türkiye’ydi. Ülkemize gösterilen ilgi çok önemliydi. Cumhurbaşkanımız ve heyetimiz ile Türk standını ziyaret ettik. Bakanlığımızın koordinasyonunda gerçekleştirilen organizasyonda Türk ürünleri, İHA’ları, TOGG’u ve pek çok başarılı projeleri tanıtma imkanımız oldu”.


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