  • Bigpara
  • Haberler
  • Ekonomi Haberleri
  • Ticari kredide artış 7 puan
‹ Önceki Haber New York borsası düşüşle açıldı New York borsası düşüşle açıldı Sonraki Haber › 50 bin çocuk BES’e katıldı 50 bin çocuk BES’e katıldı

Ticari kredide artış 7 puan

27.09.2021 - 09:11
Ticari kredide artış 7 puan | Ekonomi Haberleri

Son bir yılda kredi faizleri içinde en fazla ticari kredilerdeki faiz makası açıldı. Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl eylül ayında yüzde 14.30 civarında olan ticari TL kredilere uygulanan ortalama faiz, bu yıl eylül ayında yüzde 21.26’ya yükseldi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Para Politikası Kurulu (PPK) geçen hafta politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiği belirtilerek, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir” denildi.

Geçen yıl 20 Ağustos tarihinde yapılan PPK toplantısında politika faizi yüzde 8.25’di. 24 Eylül tarihinde yapılan PPK’da politika faizi yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e çıkarıldı. Merkez Bankası’nın bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları verisine göre 18 Eylül 2020 haftasında ihtiyaç kredilerinin faizi yüzde 18.64, taşıt kredilerinin yüzde 17.01, konut kredilerinin yüzde 14.14 ve ticari kredilerin faizi de yüzde 14.30’du.

19 Kasım 2020 tarihinde yapılan PPK’da politika faizi yüzde 10.25’ten yüzde 15’e, 24 Aralık 2020 tarihindeki PPK’da da yüzde 17’ye yükseltildi. Yılın sonunda ihtiyaç kredileri yüzde 22.95, taşıt kredi faizleri yüzde 16.60, konut kredisi faizleri yüzde 18.69 ve ticari kredilere uygulanan faiz de yüzde 19.70 seviyesindeydi. Politika faizindeki artışların yıl sonuna doğru en fazla yansımanın ticari ve konut kredilerinde olduğu görüldü. 18 Eylül haftasından 25 Aralık haftasına göre ticari kredilerde 5.4 puan, konut kredilerinde 4.55 puan, ihtiyaç kredilerinde de 4.31 puan artış olurken, taşıt kredilerinde kısmi gerileme yaşandı.

21.26 PUANA ÇIKTI

2021 yılının başından itibaren de konut kredileri dışında diğer kredilerin faizleri yüzde 20’ler bandının üstüne çıktı. 8 Ocak 2021 haftasında ihtiyaç kredileri yüzde 23.09, taşıt kredileri yüzde 20.37, ticari kredi faizleri yüzde 20.87 ve konut kredi faizleri de yüzde 18.61 seviyesinde oldu. 18 Mart tarihinde politika faizi yüzde 17’den 19’a çıkarıldı. Ticari kredilere uygulanan ortalama faiz en yüksek noktasını 2 Nisan ve 7 Mayıs haftasında yüzde 21.78 ile gördü. 3 Eylül haftasında yüzde 21.62, 10 Eylül haftasında yüzde 21.21 ve 17 Eylül haftasında yüzde 21.26 oldu.


Etiketler

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.392 Değişim: 0,51% Hacim : 12.551 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.381 27.09.2021 Yüksek 1.398
Açılış: 1.393
8,8221 Değişim: 0,05%
Düşük 8,8095 28.09.2021 Yüksek 8,8237
Açılış: 8,8173
10,3203 Değişim: 0,02%
Düşük 10,3064 28.09.2021 Yüksek 10,3413
Açılış: 10,3186
496,56 Değişim: 0,07%
Düşük 495,74 28.09.2021 Yüksek 496,84
Açılış: 496,19
Hürriyet NETWORK
Hürriyet'e Reklam Ver
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.