Ticari kredide artış 7 puan | Ekonomi Haberleri

Son bir yılda kredi faizleri içinde en fazla ticari kredilerdeki faiz makası açıldı. Merkez Bankası verilerine göre, geçen yıl eylül ayında yüzde 14.30 civarında olan ticari TL kredilere uygulanan ortalama faiz, bu yıl eylül ayında yüzde 21.26’ya yükseldi.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Para Politikası Kurulu (PPK) geçen hafta politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e indirdi. PPK toplantısı sonrası yapılan açıklamada, güçlü parasal sıkılaştırmanın krediler ve iç talep üzerindeki yavaşlatıcı etkilerinin devam ettiği belirtilerek, “Parasal duruşun sıkılığı ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başlamıştır. Bunun yanında, bireysel kredilerin ılımlı seyre dönmesi için makroihtiyati politika çerçevesi güçlendirilmiştir” denildi.

Geçen yıl 20 Ağustos tarihinde yapılan PPK toplantısında politika faizi yüzde 8.25’di. 24 Eylül tarihinde yapılan PPK’da politika faizi yüzde 8.25’ten yüzde 10.25’e çıkarıldı. Merkez Bankası’nın bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faiz oranları verisine göre 18 Eylül 2020 haftasında ihtiyaç kredilerinin faizi yüzde 18.64, taşıt kredilerinin yüzde 17.01, konut kredilerinin yüzde 14.14 ve ticari kredilerin faizi de yüzde 14.30’du.

19 Kasım 2020 tarihinde yapılan PPK’da politika faizi yüzde 10.25’ten yüzde 15’e, 24 Aralık 2020 tarihindeki PPK’da da yüzde 17’ye yükseltildi. Yılın sonunda ihtiyaç kredileri yüzde 22.95, taşıt kredi faizleri yüzde 16.60, konut kredisi faizleri yüzde 18.69 ve ticari kredilere uygulanan faiz de yüzde 19.70 seviyesindeydi. Politika faizindeki artışların yıl sonuna doğru en fazla yansımanın ticari ve konut kredilerinde olduğu görüldü. 18 Eylül haftasından 25 Aralık haftasına göre ticari kredilerde 5.4 puan, konut kredilerinde 4.55 puan, ihtiyaç kredilerinde de 4.31 puan artış olurken, taşıt kredilerinde kısmi gerileme yaşandı.

21.26 PUANA ÇIKTI

2021 yılının başından itibaren de konut kredileri dışında diğer kredilerin faizleri yüzde 20’ler bandının üstüne çıktı. 8 Ocak 2021 haftasında ihtiyaç kredileri yüzde 23.09, taşıt kredileri yüzde 20.37, ticari kredi faizleri yüzde 20.87 ve konut kredi faizleri de yüzde 18.61 seviyesinde oldu. 18 Mart tarihinde politika faizi yüzde 17’den 19’a çıkarıldı. Ticari kredilere uygulanan ortalama faiz en yüksek noktasını 2 Nisan ve 7 Mayıs haftasında yüzde 21.78 ile gördü. 3 Eylül haftasında yüzde 21.62, 10 Eylül haftasında yüzde 21.21 ve 17 Eylül haftasında yüzde 21.26 oldu.

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