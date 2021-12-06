Ticari kredi faizinde yüzde 18 konutta yüzde 16 görüldü | Ekonomi Haberleri

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı indirimlerin etkisi ticari kredi faizlerine yansımaya başlarken, konut kredi faizlerine sınırlı yansıdı. Ticari TL kredilerde ortalama faiz yüzde 18’leri, konutta ise yüzde 16’ları gördü.

Hürriyet gazetesinden Neşe Karanfil'in haberine göre; Merkez Bankası politika faizinde indirim sürecini eylül ayında başlattı. 23 Eylül tarihinde toplanan Para Politikası Kurulu (PPK) politika faizini yüzde 19’dan yüzde 18’e düşürdü. PPK metninde, parasal duruşun ticari kredilerde öngörülenin ötesinde daraltıcı etki yapmaya başladığına dikkat çekilmişti. Ekim ayında da politika faizinde indirime devam eden Merkez Bankası, bu sefer politika faizini yüzde 16’ya indirdi. 25 Ekim’de de kamu bankaları konut ve ticari kredi faizlerinde indirim yapıldığını açıkladı. Kasım ayında Merkez Bankası 100 baz puan daha indirime giderek politika faizini yüzde 15’e düşürdü. 19 Kasım tarihinde kamu bankaları kredi faiz oranlarında ürün ve vade yapısına göre 100 baz puana kadar değişen oranlarda indirime gitti.

TİCARİ TL YÜZDE 18’İ GÖRDÜ

Merkez Bankası bankalarca açılan kredilere uygulanan ağırlıklı ortalama faizini düzenli olarak açıklıyor. Buna göre ticari kredi faizleri ortalaması 3 Eylül tarihinde yüzde 21.62’ydi. Eylül ayında yapılan politika faizindeki indirimin ardından 1 Ekim tarihinde ortalama faiz yüzde 20.95 oldu. 22 Ekim tarihinde yüzde 20.25 olan ağırlı ortalama faiz, 29 Ekim tarihli haftada da yüzde 19.38’e geriledi. 5 Kasım tarihinde yüzde 19.50 olan ticari TL kredi faizleri, 12 Kasım’da yüzde 19.32, 19 Kasım’da yüzde 19.25 olurken, ortalama faiz 26 Kasım haftasında yüzde 18.88 oldu. İndirim sürecinden itibaren ticari TL’deki ortalama indirim yaklaşık 2.7 puan oldu.

KONUTTA NE OLDU?

Konut kredi faizleri ise 3 Eylül’de yüzde 17.88’di. 22 Ekim’de yüzde 17.95 olan ağırlıklı kredi faizi, 29 Ekim haftasında yüzde 17.53’e geriledi. 5 Kasım haftasında konut kredi faiz ortalaması yüzde 17.23, 12 Kasım’da yüzde 17.14, 19 Kasım’da yüzde 17.08 olurken, 26 Kasım haftasında yüzde 16.94’e geriledi.

İHTİYAÇ KREDİLERİNDE ORAN YÜZDE 23'Ü AŞTI

İhtiyaç kredilerinde bazı tedbirler devreye alınmıştı. 1 Temmuz’da Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) ihtiyaç kredisi risk ağırlıklarını artırmıştı. 16 Eylül’de de 50 bin TL üzerindeki tüketici kredileri için genel vade sınırı 36 aydan 24 aya indirilmişti. İhtiyaç kredilerinin ağırlıklı ortalama faizi 3 Eylül’de yüzde 23.24’tü. 1 Ekim tarihinde yüzde 23.34’e yükseldi. 29 Ekim haftasında yüzde 23.28 olan ortalama faiz, 12 Kasım’da yüzde 23.42, 19 Kasım’da yüzde 23.27 ve 26 Kasım haftasında da yüzde 23.57’ye yükseldi.

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