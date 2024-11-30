Ticari gayrimenkulde reel gerileme

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Buna göre; Ülke genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.8 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 44.1 arttı, reel olarak ise yüzde 6.5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.5 oranında artan dükkan fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 45.2 artarken, reel olarak ise yüzde 5.8 geriledi. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8.5 artan ofis fiyat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38.4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 10.2 azaldı.

Üç büyük ile bakıldığında ise endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32, 55.6 ve 44.8 oranında yükseldi.