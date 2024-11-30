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Ticari gayrimenkulde reel gerileme

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#Merkez Bankası#Ticari Gayrimenkul Fiyatlar Endeksi#Ofis Fiyat Endeksi
Ticari gayrimenkulde reel gerileme
Oluşturulma Tarihi: Kasım 30, 2024 04:00

TÜRKİYE Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) yılın üçüncü çeyreğine ilişkin ticari gayrimenkul fiyatlar endeksi verilerini açıkladı.

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Buna göre; Ülke genelinde, bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.8 oranında artan endeks, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 44.1 arttı, reel olarak ise yüzde 6.5 azaldı. Bir önceki çeyreğe göre yüzde 6.5 oranında artan dükkan fiyat endeksi, bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 45.2 artarken, reel olarak ise yüzde 5.8 geriledi. Aynı çeyrekte, bir önceki çeyreğe göre yüzde 8.5 artan ofis fiyat endeksi bir önceki yılın aynı çeyreğine göre nominal olarak yüzde 38.4 oranında arttı, reel olarak ise yüzde 10.2 azaldı.

Üç büyük ile bakıldığında ise endeks değerleri bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, İstanbul, Ankara ve İzmir’de sırasıyla yüzde 32, 55.6 ve 44.8 oranında  yükseldi.

 

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#Merkez Bankası#Ticari Gayrimenkul Fiyatlar Endeksi#Ofis Fiyat Endeksi

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