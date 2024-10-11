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Ticaret ve perakende satışlarda artış

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#Ticaret#Perakende#Bigpara
Ticaret ve perakende satışlarda artış
Oluşturulma Tarihi: Ekim 11, 2024 10:26

Ticaret satış hacmi ağustosta yıllık bazda yüzde 5,3, perakende satış hacmi ise yüzde 13,3 artış gösterdi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ağustos ayına ilişkin ticaret satış hacmi endeksini açıkladı.

Buna göre, ticaret satış hacmi, bir önceki aya kıyasla yüzde 2,9 arttı. Bu dönemde motorlu kara taşıtları ile motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1,8, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,5, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 2,2 yükseldi.

Ticaret satış hacmi, ağustosta, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,3 artış kaydetti. Aynı dönemde motorlu kara taşıtları ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi yüzde 1 azalırken, toptan ticaret satış hacmi yüzde 3,1, perakende ticaret satış hacmi ise yüzde 13,3 arttı.

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#Ticaret#Perakende#Bigpara

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