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Ticaret satış hacmi endeksi yükseldi

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#Ticaret Satış Hacmi Endeksi#Veri#Bigpara
Ticaret satış hacmi endeksi yükseldi
Oluşturulma Tarihi: Aralık 11, 2024 10:03

Ticaret satış hacmi yıllık yüzde 7,2 arttı, perakende satış hacmi yıllık yüzde 15 arttı.

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Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre %7,2 arttı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %9,2 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,8 arttı, perakende ticaret satış hacmi ise %15 arttı.

TİCARET SATIŞ HACMİ AYLIK %1,9 AZALDI, PERAKENDE SATIŞ HACMİ AYLIK %0,2 ARTTI

Ticaret satış hacmi (2021=100) 2024 yılı Ekim ayında bir önceki aya göre %1,9 azaldı. Aynı ayda motorlu kara taşıtlarının ve motosikletlerin toptan ve perakende ticareti ile onarımı için satış hacmi %1,4 arttı, toptan ticaret satış hacmi %3,4 azaldı, perakende ticaret satış hacmi ise %0,2 arttı.

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#Ticaret Satış Hacmi Endeksi#Veri#Bigpara

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