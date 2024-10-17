Ticaret Bakanlığı'ndan finansal kuruluşlara ceza

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Ticaret Bakanlığı, tüketicilerden fazla ücret, masraf ve komisyon alan finansal kuruluşlara 3,18 milyar TL ceza uyguladı.

Bakanlık tarafından konuya ilişkin olarak yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Ticaret Bakanlığı olarak, tüketicilerin menfaatlerini korumak amacıyla, finans kuruluşlarının tüketicilerden tahsil ettiği faiz dışı ücret, masraf ve komisyonlarla ilgili olarak incelemeler başlatılmıştı.

Ticaret Bakanlığı Müfettişlerince yapılan denetimlerde, finansal kuruluşlarca EFT, havale, FAST, kıymetli maden ve uluslararası fon transferi, başka finans kuruluşlarının ATM kullanımı, kiralık kasa işlemleri ile nakit avans ve taksitli nakit avans işlemlerinde tüketicilerden fazla ücret tahsil edilmesi, üçüncü kişilere ödenilen tutarlardan daha fazla masraf ve komisyonun tüketicilere yansıtılması, ayrıca uygulamaya konan ücret değişikliklerinin bildirilmemesi şeklindeki uygulamalar ile tüketici mağduriyetine sebebiyet verildiği tespit edilmiştir.

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Bu bağlamda, tüketicilere yaşatılan bu mağduriyetler dolayısıyla, denetim kapsamına alınan finansal kuruluşlara toplam 3.184.471.852,00-TL tutarında idari para cezası öngörülmüştür. Ayrıca, bu finansal kuruluşlar tarafından fazla tahsil edilen ücretlerin tüketicilere iadesine yönelik gerekli çalışmalara da başlanılmıştır.

Ticaret Bakanlığı olarak, finans sektörünün mevzuata uyum durumlarının kontrolü ile birlikte, hem vatandaşlarımızın menfaatlerini korumak, hem de tüketici memnuniyetini sağlamak adına çalışmalarımız azami hassasiyetle devam etmektedir."