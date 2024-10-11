Ticaret Bakanlığı'ndan çelik ithalatına tedbir açıklaması

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Bakanlıktan, Resmi Gazete'de yayımlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ'le, Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ithalatına yönelik damping önlemi alınmasına ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Türkiye'deki üreticiler tarafından yapılan damping başvurusu üzerine Çin, Hindistan, Japonya ve Rusya menşeli "sıcak haddelenmiş yassı çelik" ürünü için geçen yıl bir damping soruşturması başlatıldığının anımsatıldığı açıklamada, uluslararası kurallara uygun yürütülen soruşturma sırasında yapılan incelemelerde, söz konusu ülkelerden yapılan ithalatın 3 yılda 2 kattan fazla artış gösterdiğinin tespit edildiğine işaret edildi.

Açıklamada, bu ülkelerdeki ihracatçıların kapasite fazlalarını haksız rekabete neden olacak şekilde dampingli fiyatlarla Türkiye'ye ihraç ederek bu pazardan aldıkları payı yüzde 90 artırdıkları bildirilerek, "Bu durumun, dünya piyasalarında rekabette önemli konumda olan yerli üreticilerimizin üretim, yurt içi pazar payı, kapasite kullanımı gibi ekonomik göstergelerinde bozulmalara neden olduğu görüldü." ifadeleri kullanıldı.

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"TEDBİRLER 5 YIL BOYUNCA YÜRÜRLÜKTE KALACAK"

Açıklamada, söz konusu ülkelere yönelik Amerika Birleşik Devletleri ve Avrupa Birliği tarafından damping veya sübvansiyon önlemleri alındığı ya da yeni soruşturmalar başlatıldığı da aktarıldı.

Söz konusu ürüne yönelik uygulanacak önleme ilişkin bilgi verilen açıklamada, "Sıcak haddelenmiş yassı çelik ürününün Çin menşeli olanlarına yönelik firma bazında yüzde 15,42 ile yüzde 43,31 arasında, Hindistan ve Rusya menşeli olanlarına yönelik yüzde 6,1 ile yüzde 9 arasında, Japonya menşeli olanlarına yönelik ise yüzde 9 dampinge karşı anti-damping vergisi yürürlüğe konuldu. Söz konusu tedbir bugünden itibaren 5 yıl boyunca yürürlükte kalacak. Yerli üreticilerimiz, Bakanlığımız tarafından uluslararası kurallar çerçevesinde yürütülen soruşturmalar sonucunda ithalat kaynaklı haksız rekabete karşı güçlü şekilde korunmaktadır." değerlendirmesinde bulunuldu.

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Halihazırda 23 ülkeye yönelik 126 dampinge ve sübvansiyona karşı tedbir uygulandığına dikkat çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bakanlığımızca sıcak haddelenmiş yassı çeliklerin Avrupa Birliği ve Güney Kore menşeli olanlarına yönelik olarak da 2022 yılı Temmuz ayından bu yana dampinge karşı anti-damping uygulanmaktadır. 21 üründe 43 damping soruşturması ise halen devam etmektedir. Dampingli ithalattan zarar gördüğünü iddia eden sektörlerimiz tarafından gerçekleştirilen başvurular üzerine, ilgili mevzuatta yer alan şartların sağlanması halinde Bakanlığımızca soruşturma açılabiliyor ve soruşturma sonucunda damping, zarar ve illiyet bağının tespit edilmesi durumunda tedbir alınabiliyor."