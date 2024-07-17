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Ticaret Bakanlığı kaçak araçları yakaladı

17.07.2024 - 10:16 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı kaçak araçları yakaladı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında, Mersin ve Edirne illerinde gerçekleştirilen iki ayrı operasyonda, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen ve piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk Lirası değerinde araç ele geçirildi.

Mersin Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerinin kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürüttüğü risk analizi ve hedefleme çalışmalar neticesinde, farklı eşya olarak beyan edilen 72 adet elektrikli araç yapılan operasyon ile yakalandı.

Edirne İli Hamzabeyli Gümrük Kapısı’nda gerçekleştirilen operasyonda ise, Hamzabeyli Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Birimlerince yine kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucunda, turistik kolaylıklardan faydalanılarak Türkiye’ye getirilen ve akabinde yurt içinde parçalanarak, şase ve plakası değiştirilip kullanıma sokulmak istenilen 15 adet araç tespit edildi. 

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USULSÜZ İŞLEMLERLE YURDA SOKULMAK İSTENEN 87 ADET ARAÇ ELE GEÇİRİLDİ

Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekipleri tarafından yapılan tespitler ışığında, usulsüz işlemlerle yurt içinde kullanılmak istenilen piyasa değeri yaklaşık 72 milyon 425 bin Türk Lirası olan 87 adet araç ele geçirilmiş oldu.

Olayla ilgili soruşturmalar Edirne ve Mersin Cumhuriyet Başsavcılıkları nezdinde devam ediyor.


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