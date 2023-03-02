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Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı

02.03.2023 - 12:34 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanlığı dış ticaret verilerini açıkladı | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanlığı "Ülkemizin toplam ihracatının yüzde 8,6'sını oluşturan 11 ilimizde yaşanan deprem felaketinin ihracatımız üzerinde aşağı yönlü etkisi olmuştur. 2023 yılı Şubat ayında ihracatımız, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre yüzde 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir. Şubat ayı ithalatımız ise 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22'si enerji ithalatı kaynaklıdır" açıklamasında bulundu.

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı şubat ayı ihracatının geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olduğunu açıkladı. 

Ticaret Bakanlığı, 2023 yılı şubat ayı ihracat verilerini açıkladı. Buna göre; Türkiye’nin toplam ihracatının yüzde 8,6’sını oluşturan 11 ilde yaşanan deprem felaketinin ihracat üzerinde aşağı yönlü etkisi oldu. Şubat 2023 dönemi ihracatı, geçen yılın aynı dönemine göre 6,4 azalışla 18,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Gümrük kapıları verilerine göre, bu iller arasında özellikle Adıyaman, Hatay, Kahramanmaraş ve Malatya’da deprem sonrasında ihracatta önemli ölçüde gerileme meydana geldi. Aylık tahminlerde yaşanan sapmalar ve il bazlı düşüşler dikkate alındığında, deprem nedeniyle şubat ayı ihracatında doğrudan 1,5 milyar dolarlık bir aşağı yönlü etki oldu. Geçen yılın aynı dönemine göre, dış talebin nispeten zayıf seyri ve euro-dolar paritesinin düşük gerçekleşmesi de ihracatı aşağı yönlü etkiledi. Parite sebebi ile ihracat, 2023 yılı şubat ayında 529,2 milyon dolar daha az gerçekleşti.

ŞUBAT AYI İTHALATI 30,8 MİLYAR DOLAR

Şubat ayı ithalatı 30,8 milyar dolar olurken, bu rakamın yüzde 22’si enerji ithalatı kaynaklı gerçekleşti. İthalattaki artış önemli oranda işlenmemiş altın ithalatından kaynaklandı. Bu dönemde işlenmemiş altın ithalatı 3,7 milyar dolar artarak (yüzde 858,7 artış) 4,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. 2023 Şubat ayında ithalattaki artışta öne çıkan ürün grupları arasında otomotiv ithalatı yarı iletken krizinin aşılmasından dolayı 2,1 milyar dolar (yüzde 81 artış), makine ithalatı 2,9 milyar dolar (yüzde 22,2 artış), elektrikli makineler ithalatı 2,1 milyar dolar (yüzde 40,5 artış) olarak gerçekleşti.

2021 yılı itibarıyla, depremden etkilenen 11 ilin gayrisafi yurt içi hasıla içindeki payı yüzde 9,8 olarak belirlendi.


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