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Ticaret Bakanı Muş: Cumhuriyet tarihinde ilk

19.10.2021 - 10:26 | Son Güncelleme :
Ticaret Bakanı Muş: Cumhuriyet tarihinde ilk | Ekonomi Haberleri

Ticaret Bakanı Muş, "Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı pay Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktı. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor" şeklinde değerlendirdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığını bildirdi. Muş, sosyal medya hesabından Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı paya ilişkin paylaşımda bulundu.

Türkiye'nin dünya ihracatından aldığı payın Cumhuriyet tarihinde ilk kez yüzde 1'in üzerine çıktığına işaret eden Muş, "Bu rakam, 1980'de yüzde 0,14, 2000'de yüzde 0,43 idi. Artık Türk ürünleri, dünyanın dört bir yanına ihraç ediliyor. Bu başarı Türkiye'nin." ifadelerini kullandı.


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