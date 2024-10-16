Ticaret Bakanı Bolat'tan fahiş fiyatla mücadele mesajı: Cezalara af yok

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Ticaret Bakanı Ömer Bolat canlı yayında gündeme ilişkin soruları yanıtladı.

İşte Bakan Bolat'ın açıklamalarından satır başları;

Bugün meydana gelen 5.9'luk deprem ne kadar kritik bir coğrafyada olduğumuzu yine bize gösterdi. Hükumetimiz 6 Şubat depreminden bugüne, depremden etkilenen vilayetlerin yeniden imarı, sosyal hayatın yeniden başlaması gibi birçok konuda önemli bir çalışmanın içinde. 200 bine yakın konut hak sahibine teslim edilecek. Bugünkü depremde can kaybı olmaması çok sevindirici. Yenilenen konutlar, sağlam şekilde yapılan yapılaşmanın ne kadar önemli olduğunu göstermektedir.

TÜKETİCİYİ ALDATAN REKLAMLARA CEZA

Ticaret Bakanlığımız bünyesinde iç ticaretten sorumlu birimlerimiz var. Fahiş fiyat, stokçuluk gibi alanları takip eder. Tüketicileri aldatmaya yönelik reklamları inceleyen, raf ve kasa fiyat farkı denetimleri gibi durumları inceleyen bir birimimiz de var. Reklam Kurulu ise aldatıcı reklamlarla uğraşır. Reklam Kurulu 2024 yılı içinde 1542 dosyada aldatıcı reklam bulgularını tespit ederek 206 milyon lira idari ceza ve reklama erişim yasağı getirdi. Cezaların 10 kat artırılması söz konusu.

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FAHİŞ FİYATLA MÜCADELE

Fahiş fiyata karşı 9 buçuk ayda 340 bin firmaya denetim yapıldı. Kurallara uymayanlara cezalar kesiliyor. Bu cezalar kesildikten sonra Hazine ve Maliye Bakanlığı intikal ettiriliyor ve bu cezalar tahsil ediliyor. Peşin ödemede yüzde 25 indirim uygulaması var. Bizim iç ticaret ve tüketici korunması cezalarında ise uzlaşmaya gittiği takdirde, uzlaşma indirimi gerçekleşebiliyor ama cezalar affedilmiyor. Fahiş fiyatla mücadele kapsamında kesilen ceza 10 bin lirada 100 bin liraya, azami ceza ise 100 bin liradan 1 milyon liraya çıkarıldı. Stokçulukta ise ceza 12 milyon liraya çıkarıldı.

E- TİCARET SİTELERİNE GÜMRÜK VERGİSİ

Ticaretin yüzde 21,5'i E-ticaretten sağlanıyor. İç ticareti korumak için bu gümrük vergisi uygulaması getirildi.

İHRACATÇIYA YENİ DESTEK PAKETİ

21.2 milyar destek ayırdık. İhracatçımıza her türlü desteği veriyoruz. İlk 9 ayda ithalat yüzde 9 azaldı.

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DÖVİZ MESELESİNDE SORUN YOK

Türkiye döviz meselesinde çok önemli bir yol aldı. İthalatımızı rahatça yapacak kadar döviz biriktirmeye başladık. Brüt döviz rezervlerimiz 98 milyar dolardan 157 milyar dolara çıktı. Bu da mali piyasalarda istikrar ve dengeleme getirdi.

İSRAİLLE TİCARETİN DURDURULMASI

Türkiye büyük İsrail'e büyük baskı uyguluyor. 84 bin ton yardımı Gazze'ye soktuk. Ambargo kararına kadar zaten ticaretimiz yüzde 30 azaldı. İsrail'e ticaret artıyor diye yalan furyası başladı. 2 Mayıs itibariyle İsrail ile hem ithalat hem de ihracat işlemlerinin durdurulması kararı alındı. Ticareti kısıtlamadaki amaç İsrail'i ateşkese zorlamak ve uluslararası çabalara bir işaret fişeği çakmaktı. Muhalefet Türkiye'yi değil İsrail'i referans aldı.