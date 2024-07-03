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THY'den yeni uçak siparişi

03.07.2024 - 16:47 | Son Güncelleme :
THY'den yeni uçak siparişi | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY) dört adet Boeing 777 kargo uçağı sipariş etti.

Boeing, Türk Hava Yolları'nın (THY) dört adet Boeing 777 kargo uçağı sipariş ettiğini duyurdu. Sipariş ile birlikte THY'nin, kargo kaldırma kapasitesine 408 metrik ton eklenmiş olacağı belirtildi.

Konuya ilişkin açıklama yapan Türk Hava Yolları Kargodan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ali Türk, "Kargo filomuzu genişletmeye yönelik bu yeni yatırım, hava kargo hizmetlerine yönelik artan küresel talebi karşılama konusundaki kararlılığımızın altını çiziyor. Bu Boeing 777 kargo uçaklarının katılımı sadece operasyonel kabiliyetlerimizi arttırmakla kalmayacak, aynı zamanda dünyanın dört bir yanındaki müşterilerimize sunduğumuz benzersiz hizmet ve verimlilikle lider konumumuzu korurken, dünya çapında hava kargo sektörünün zirvesine ulaşma yönündeki stratejik vizyonumuzun bir başka adımı olacaktır" dedi.

Boeing Avrasya Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Paul Righi, "Türk Hava Yolları ile uzun süredir devam eden ortaklığımızı sürdürmekten ve Boeing 777 kargo uçaklarının eklenmesiyle kargo operasyonlarının genişlemesini desteklemekten gurur duyuyoruz. Uçakların taşıma kapasitesi, menzili ve esnekliği, Türk Hava Yolları'nın operasyonel verimliliğini en üst düzeye çıkarırken olağanüstü müşteri hizmetleri sunmasını sağlayacak" ifadelerini kullandı.


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