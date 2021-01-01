THY dünyada en çok uçan 5. şirket oldu | Ekonomi Haberleri

THY’nin pandemi döneminde dünyada da en çok uçan 5. şirket olmayı başardığını ifade eden THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, “Turkish Cargo dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor. Pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor” dedi.

Hürriyet gazetesinin haberine göre; Koronavirüs salgınına rağmen dünyada en çok uçan 5. şirket olmayı başardıklarını ifade eden Türk Hava Yolları (THY) Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı, küresel krizden büyük ölçüde olumsuz etkilenen havacılık sektörü paydaşlarının, yeni yıl itibarıyla 2020 öncesine dönüş için çaba harcayacağını kaydetti. Yaşanan gelişmelere süreç içerisinde çok hızlı uyum gösterdiklerini, yardım paketleri organizasyonları ve tahliye seferleri yaptıklarını dile getiren Aycı, Çin’e 102 ton yardım ve tıbbi malzeme için uçak göndermeyi ihmal etmediklerini, devletin bu anlamdaki desteğine THY olarak da katkı sağladıklarını söyledi. Bu süreçte dünyadaki diğer hava yolu şirketleri gibi uçakları ciddi anlamda yere indirmek zorunda kaldıklarını kaydeden İlker Aycı, bu yolcu uçaklarının bir kısmını hemen kargo uçağına çevirdiklerini, kargo taşımacılığına ağırlık vererek krizi fırsata çevirerek kargoyu dünyada en hızlı büyüten şirket konumuna geldiklerini aktardı.

AVRUPA’DA LİDER

Yolcu uçaklarını kargo uçağı olarak kullanan şirketler arasında öncü ve başlatan olduklarına dikkati çeken Aycı, değerlendirmelerine şöyle devam etti: “Bütün dünyaya yapılan tıbbi malzeme ve ilaç yardımlarında da devletimizin ve ülkemizin emrinde olduk. Gururla söylüyorum ki, Eurocontrol verilerine göre, Avrupa’nın en çok uçan hava yolu şirketi durumundayız. Elbette dünyanın en çok ülkesine uçan, dünyada en fazla uluslararası noktaya hem yolcu hem de kargoda 1 numara olarak uçan hava yolu şirketinin, pandemi sürecinde de kendi bölgesinde ve Avrupa’da en çok uçan hava yolu olması da ayrı bir gurur vesilesidir.”

KARGO ŞİRKETİ ÖDÜLÜ

Bu zor günlerde, dünyada da en çok uçan 5. şirket olmayı başardıklarının altını çizen Aycı, “Amerika’daki ‘beş yıldızlı global hava yolu’ olarak seçildik ve ‘Avrupa’nın en iyi kargo şirketi’ ödülünü aldık. Bu zor ve sıkıntılı yılı da THY yine başarıyla kapatmayı başardı. Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor. Avrupa’da en çok giderlerini kısan ve en fazla tasarruf sağlayan şirket olmayı da başardık. Giderlerimizi yüzde 53 kısarak bu anlamda Avrupa’daki lider şirket olduk. Üçüncü çeyrek sonu bilançolarımız açıklandığında; Avrupalı taşıyıcılar, THY’den 10 kat daha fazla zarar ettiler. Zararları bizden çok daha büyük oldu” diye konuştu.

AŞI VE İLAÇTA 3’ÜNCÜ SIRADA

Tüm şirketleri ve 65 bin istihdamla birlikte THY’nin, Türkiye’nin 5 büyük istihdam şirketinden de biri haline geldiğini vurgulayan İlker Aycı, şunları kaydetti: “Dünyada aşı ve tıbbi ilaç taşımasında da ilk 3 şirketten birisi THY Kargo’dur. Turkish Cargo, bugün de yine önemli bir görevi ifa ediyor. Dünyanın dört bir yanına aşı üreticilerinin aşılarını taşıyor ve bütün dünyanın aşılanmasında, bu hastalığın yenilmesinde, pandemi sürecinin sonlandırılmasında önemli bir görev alıyor. Aşının yayılması ve gelişmesiyle pandemi sürecinin de yavaş yavaş geriye doğru gideceğini umut ediyorum.”

‘HİÇ KİMSEYİ İŞTEN ÇIKARMADIK’

2020’nin sektörün, tarihinin en ağır krizini yaşadığı ve en ağır kayıplarını verdiği yıl olduğunu vurgulayan İlker Aycı, dünyanın en büyük şirketlerinin, devletlere yaslanmak zorunda kaldığı dönem yaşadıklarını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Dünyadaki bu büyük milli bayrak taşıyıcılar, devletlerinden yardım paketi alırlarken, diğer yandan da çok ciddi anlamda çalışanlarını işten çıkartmak suretiyle tasarruf etmeye çalıştılar. Biz THY olarak bunlardan daha farklı bir biçimde ayrıştık. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın huzurunda son noktasını koyduğumuz sendikalarla olan süreci tamamlayarak, çalışanlarımızla belli bir ücret indirimi karşılığında, çalışanlarımızın ve şirketimizin karşılıklı fedakarlığı ile markamıza ve çalışanlarımıza sahip çıktık. Hiç kimseyi işten çıkarmadan, arkada bırakmadan bu süreci; şirketimize, bayrağımıza, birbirimize ve ailemize dört elle sarılarak süreçten kuvvetlenerek çıktık.

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