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THY, dokuzuncu kez ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu’ seçildi

24.06.2024 - 15:52 | Son Güncelleme :
THY, dokuzuncu kez ‘Avrupa’nın En İyi Havayolu’ seçildi | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları, havacılık sektörünün Oscar’ları olarak da bilinen 2024 Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde Skytrax tarafından ‘Avrupa’nın En İyi Hava Yolu’ seçildi.

24 Haziran’da Londra’da Fairmont Windsor Park’ta düzenlenen Dünya Hava Yolu Ödülleri’nde Türk Hava Yolları, Avrupa’nın En İyi Hava Yolu olmasının yanı sıra ‘Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi’ ve ‘Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu’ ödüllerinin de sahibi oldu. Skytrax’in gerçekleştirdiği bağımsız araştırma sonuçlarına göre Türk Hava Yolları, hem Avrupa’nın hem de Güney Avrupa’nın en iyi hava yolu şirketi seçildi.

“BU PRESTİJLİ ÖDÜLLERİ ALMAKTAN BÜYÜK MUTLULUK DUYUYORUZ”

Ödüllere ilişkin değerlendirmede bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Skytrax’ten bu prestijli ödülleri almaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Avrupa’nın En İyi Hava Yolu ve Güney Avrupa’nın En İyi Hava Yolu olarak seçilmek ve birinci sınıf ikram servisimizin mükemmelliğiyle tanınmak, tüm ekibimizin sıkı çalışmasının ve adanmışlığının bir kanıtıdır. Türk Hava Yolları ailesi olarak bizi bu harika ödüllere layık gören değerli yolcularımıza ve bu değerlendirmeyi hayata geçiren Skytrax ekibine teşekkür ederiz. DNA’mızdaki Türk misafirperverliğiyle, yolcularımıza eşsiz bir seyahat deneyimi sunmaya kararlıyız ve hizmetlerimizi yenilemeye ve geliştirmeye devam edeceğiz" dedi.

“TURKISH DO&CO, BU BAŞARIDAN BÜYÜK GURUR DUYMALIDIR”

Skytrax CEO’su Edward Plaisted ise "Böyle rekabetçi bir bölgede dokuzuncu kez başarı sağlayan ve müşterilerinin favorisi olduğunu gösteren Türk Hava Yolları’nı, Avrupa’nın En İyi Havayolu Şirketi olarak seçildiği için tebrik ediyoruz. Türk Hava Yolları daha önce de bunu tekrarlamıştı. Dünyanın En İyi Business Class İkram Servisi ödülünü kazanarak yılın başarılı hava yolu ve ikram ortağı Turkish DO&CO, bu başarıdan büyük gurur duymalıdır" diye konuştu.


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