THY’den 1.5 milyar dolar kâr | Ekonomi Haberleri

Türk Hava Yolları (THY) bu yılın üçüncü çeyreğini 1.5 milyar dolar net kâr ile tamamladı. THY’den yapılan açıklamaya göre, global havacılık sektörü operasyonel sorunlar ile yüzleşirken, artan jeopolitik gerilimlerin ve global enflasyonist baskıların ön plana çıktığı bir çeyreği geride bıraktı.

THY, 2020 yılından itibaren yaşanan zorlu faaliyet ortamına karşın bu çeyrekle birlikte üst üste beşinci çeyrekte de net kâr elde etti. Şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki toplam gelirleri, 6.1 milyar dolar ile 2019’un aynı dönemindeki toplam gelirlerini yüzde 52 aştı. Toplam gelirin yüzde 14’ünü oluşturan kargo gelirleri, üçüncü çeyrekte 2019’un aynı dönemine göre yüzde 110 artışla yaklaşık 880 milyon dolar olarak gerçekleşti. THY, globalde yaşanan enflasyon baskılarına rağmen akaryakıt hariç birim giderlerini bu yılın üçüncü çeyreğinde 2019’un aynı dönemine göre yüzde 5 azaltarak net kâr elde etmeyi başardı. Bunun sonucunda THY’nin nakit yaratma potansiyeline işaret eden FAVKÖK (faiz, vergi, amortisman ve kira öncesi kar-EBITDAR) 2.1 milyar dolar oldu.

23 MİLYON YOLCU

Yolcu kapasitesinin 2019’un aynı döneminin yüzde 16 üzerinde gerçekleştiği bu yılın üçüncü çeyreğinde, iç hatlarda yüzde 91.4, dış hatlarda ise yüzde 85.3 doluluk oranı ile toplam 23 milyon yolcu taşındı. THY filosu; 260’ı dar gövde, 109’u geniş gövde ve 21’i kargo uçağı olmak üzere toplam 390 uçaktan oluşuyor. 2021’de ve bu yılın ilk yarısında Avrupa’nın en fazla uçan network taşıyıcısı olan THY, yılın üçüncü çeyreğinde de dünyanın en çok uluslararası koltuk kapasitesi sunan network hava yolu olarak küresel çapta dikkati çekici bir yükselişe imza attı. Personel ve altyapı eksikliğinin getirdiği sorunların büyük ölçüde hissedildiği üçüncü çeyrekte THY, operasyonlarını kesintisiz olarak sürdürdü. Avrupalı hava yolları yüzde 1.7’lik ortalama uçuş iptali yaparken, THY, yüzde 0.3 oranında iptal gerçekleştirdi. Son 10 yılda kargo taşımacılığındaki pazar payını 4 katına çıkartan THY, Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği’nin (IATA) yayımladığı ağustos verilerine göre, kargo pazarında dünyanın en büyük 4. hava kargo taşıyıcısı oldu.

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