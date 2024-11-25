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Tesla'nın yükselişi haklında 'balon' uyarısı

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#Tesla#UBS#Big Para
Teslanın yükselişi haklında balon uyarısı
Oluşturulma Tarihi: Kasım 25, 2024 16:06

Finans şirketi UBS Group AG'nin uzmanları, ABD seçimi sonrası Tesla hisse senedindeki yükselişinin şirketin temel faaliyetlerindeki gerçek iyileşmeden ziyade piyasa coşkusuyla ilgili olduğu konusunda uyardı.

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ABD başkanı seçilen Donald Trump'ın zaferinin ardından ABD başkanının elektrikli otomobil üretimi ile Tesla'yı destekleyebilecek politikalar öne çıkarken Tesla'nın piyasa değeri adeta tırmandı. Ancak bazı analistler Tesla hisselerinin Trump'ın zaferi yüzünden yükseldiğini ve bu yükselişin şirketin piyasa gücünü ve faaliyetlerini yansıtmadığını ifade etti. 

Bloomberg'e göre UBS Group analisti Joseph Spak "Elektrikli araç satın alımları için tüketici vergi kredilerinin kaldırılması, Tesla'nın fiyatları düşürmek zorunda kalmasına neden olabilir" dedi. Spak ayrıca, Trump yönetimindeki düzenleyici ortamın otonom araçlar da dahil olmak üzere yapay zeka girişimlerine daha elverişli olabileceğini, ancak Tesla'nın gevşetilmiş kurallardan faydalanmaya hazır bir robotaksiye sahip olmadığını belirtti. 

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Spak, raporunda "Tesla hissesindeki yükseliş çoğunlukla hayvansal içgüdüler/momentum tarafından yönlendiriliyor" diye yazdı. Hisseler için satış notunu korurken fiyat hedefini 197 dolardan 226 dolara yükseltti.

Tesla'nın hissesi geçen hafta 352,56 dolardan kapandı ve seçim gününden bu yana şirket 350 milyar dolardan fazla piyasa değeri kazandı. Hisseler Pazartesi günü normal ticaretin başlamasından önce %2,6'ya kadar yükseldi.

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#Tesla#UBS#Big Para

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