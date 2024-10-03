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Tesla en ucuz modeli için artık ABD'de sipariş almayacak

Güncelleme Tarihi:

#Tesla#Model 3#ABD
Tesla en ucuz modeli için artık ABDde sipariş almayacak
Oluşturulma Tarihi: Ekim 03, 2024 09:48

ABD'li elektrikli otomobil üreticisi Tesla, ABD'de en ucuz modeli Model 3'ün siparişlerini almayı durdurdu.

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Tesla'nın en uygun fiyatlı Model 3 kompakt sedanı artık ABD'de sipariş edilemiyor.

Tesla'nın web sitesine göre. 38.990 dolar fiyatla satılan Model 3 Standart Menzil Arkadan Çekişli, Çin'den tedarik edilen lityum demir fosfat (LFP) pil hücrelerini kullanıyor.

ABD kısa süre önce Çin'den ithal edilen elektrikli araçlara %100, elektrikli araç pillerine ve önemli minerallere ise %25 gümrük vergisi getirdi.

Buna ek olarak, LFP pil hücreleri gibi Çin yapımı bileşenler içeren araçlar, hükümet tarafından sağlanan 7.500 dolarlık federal vergi kredisi için uygun değil.

Tesla'nın Model 3 Uzun Menzilli Arkadan Çekişli modeli, 42.490 dolarlık fiyatıyla şu anda ABD'deki en uygun fiyatlı ürünü.

Tesla üçüncü çeyrekte 462.890 araç teslim etti. Bu rakam Wall Street'in 463.897 teslimat beklentisinin biraz altında kaldı.

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#Tesla#Model 3#ABD

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