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Temmuz'da en fazla ilaç fiyatları arttı

03.08.2022 - 11:03
Temmuz'da en fazla ilaç fiyatları arttı | Ekonomi Haberleri

Temmuz ayında fiyatı en fazla artan ürün yüzde 18,66 ile ilaçlar olurken, en çok yüzde 8,18 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları ucuzladı.

Tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2022 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 2,37, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 45,72, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 79,60 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 49,65 olarak gerçekleşti.

Enflasyon verisiyle Temmuz ayında fiyatı en fazla artış ve azalış gösteren ürünler belli oldu. Temmuz ayında fiyatı en çok artan ürün ilaçlar olurken en fazla kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları ucuzladı.

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Fiyatı en fazla artan ürünler; "İlaçlar yüzde 18,66, yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler yüzde 16,54, demiryolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 13,80, pirinç yüzde 12,63, spor, kamp ve açık hava eğlence malzemeleri yüzde 11,49, kitaplar yüzde 10,54, patates ve bazı yumru bitkiler yüzde 9,29, karayolu ile şehirlerarası yolcu taşımacılığı yüzde 9,08, sebze (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) yüzde 8,49, makarna çeşitleri yüzde 7,91" oldu.

En çok ucuzlayanlar ise "kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları yüzde 8,18, kümes hayvanları eti yüzde 6,25, çocuk giyim yüzde 2, mücevheratlar, saat ve kol saatleri yüzde 1,22, dana eti yüzde 0,49, kadın giyim yüzde 0,05, kuzu, koyun, keçi eti yüzde 0,03" olarak gerçekleşti.


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