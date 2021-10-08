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Temerrüt riski ortadan kalktı

08.10.2021 - 09:44
Temerrüt riski ortadan kalktı | Ekonomi Haberleri

ABD Senatosu borçlanma limitinin geçici olarak yükseltilmesini kabul ederek, temerrüt riski ortadan kalktı.

ABD Senatosu dün federal hükümetin 28.4 trilyon dolarlık borçlanma sınırının geçici olarak yükseltilmesini kabul ederek temerrüt riskinin ortadan kalkmasını sağlayan yasayı onayladı. Daha uzun süreli bir çözüme ilişkin karar ise aralık ayına bırakıldı. ABD'de partiler arasında tartışmaya yol açan karar Senato'dan 48'e karşı 50 oyla geçti.

Senato'dan geçen yasa teklifi Başkan Joe Biden'ın imzası için Beyaz Saray'a gönderilmeden önce Temsilciler Meclisi'nin onayına sunulacak. Demokrat Partili Steny Hoyer'in makamından verilen bilgiye göre yasanın önümüzdeki Salı günü Temsilciler Meclisi'nde oylanacak.

Beyaz Saray sözcüsü Jen Psaki dün yaptığı açıklamada, "Başkan Biden, Temsilciler Meclisi'nde onaylandıktan sonra masasına gelir gelmez bu yasayı imzalamak istiyor" dedi.


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