Telecom Italia'ya 700 milyon euroluk teklif

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Telecom Italia (TIM), Çarşamba günü yaptığı açıklamada, Sparkle denizaltı kablo ünitesinin satın alınması için İtalya ve İspanya'nın altyapı fonu Asterion'dan bağlayıcı olmayan 700 milyon euroluk bir teklif aldığını bildirdi.

İtalya Maliye Bakanlığı, İspanyol fonun sahibi olduğu İtalyan telekom şirketi Retelit ile yapılan ortak teklifi bir açıklamayla doğruladı.

TİM'den yapılan açıklamada, "Sparkle için 700 milyon euro (773 milyon dolar) tutarında bir işletme değeri tanıyan teklif, 15 Ekim'e kadar geçerli olacak ve TİM Yönetim Kurulu'nun incelemesine sunulacak" denildi.

Sparkle, çoğu Avrupa, Akdeniz ve Amerika'da olmak üzere dünya genelinde 600.000 kilometreden fazla uzanan fiber ağıyla stratejik bir varlık olarak değerlendiriliyor.

TIM, Şubat ayında 625 milyon euroluk teklifi reddetmişti.