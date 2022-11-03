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‘Tekstilde en başarılı liman biz olacağız’

03.11.2022 - 09:53 | Son Güncelleme :
‘Tekstilde en başarılı liman biz olacağız’ | Ekonomi Haberleri

İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, 3. Sustainability Talks İstanbul’un açılışında konuştu.

Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre; İstanbul Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği (İTHİB) stratejik ortaklığında ve Orbit Consulting ve Kipaş Textiles işbirliğinde organize edilen 3. Sustainability Talks İstanbul’un açılışında konuşan İTHİB Başkanı Ahmet Öksüz, “Sektör olarak uluslararası tüm marka ve paydaşlarımıza, küresel ticaret ve tedarik zincirinde en güvenli limanın Türkiye olduğunu gösterdik. Şimdi ise sürdürülebilirlik konusunda yarattığı farkındalıkla, enerji verimliliğiyle, sıfır atık prensibiyle, geri dönüşüm yaklaşımıyla küresel ticarette döngüsel ekonomi modelinin ve Avrupa Yeşil Mutabakatı’nın, en başarılı limanının yine Türk tekstil sektörü olacağının altını çiziyoruz” diye konuştu.

SÜRDÜRÜLEBİLİR YAKLAŞIM

Geçen hafta dünyanın en büyük moda markalarından birinin üst yönetimi ile toplantı gerçekleştirdiklerini belirten Ahmet Öksüz, “Toplantının en önemli gündem maddelerinden biri sürdürülebilirlik konusuydu. Söz konusu marka, tüm kararların sürdürülebilirlik temelinde alındığının altını çizdi. Biz de sürdürülebilirlik konusundaki çalışmalarımızı detaylı olarak anlattık. Sürdürülebilirlik yaklaşımı üreticilerin, markaların ya da tedarikçilerin tek başına alabileceği kararlar değil. Tüm çalışmalarımızda ortak yol haritası oluşturmalıyız. Başta denetim yorgunluğu, green washing ve enerji krizi olmak üzere tüm süreçlerimizde alt komiteler oluşturularak; tedarikçiler ve markalar olarak birlikte hareket etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

3 MİLYAR EURO

Finlandiya ve Türkiye arasındaki ticaret hacmiyle ilgili bilgi veren Finlandiya Türkiye Büyükelçisi Ari Mäki ise “Geçen yıl, ticaretimiz neredeyse 2 milyar Euro ile tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Bu yıl da yeni bir rekora doğru gidiyoruz. Hedefimiz 2024 yılına kadar 3 milyar Euro ticaret hacmine ulaşmak. Türkiye’de inovasyon ortaklığı yapabileceğimiz partnerler arıyoruz” dedi. İzlenebilirlik ve Şeffaflık, Döngüsellik ve Geri Dönüşüm, Yenilikçi Üretim Çözümleri ve İklim, Yeni Nesil Pamuk ve Dünya için Uzun Vadeli Düşünmek gibi 5 farklı panel düzenlendi. 40’tan fazla ulusal ve uluslararası konuşmacının önemli çıktılar sunduğu etkinliğe, bin 800’ü aşkın kişi katıldı. Konferansta bu yıl iklim acil durumundan izlenebilirliğe, hammaddelerin sorumlu bir şekilde tedariğinden minimum kaynak kullanımına kadar sektörün karşılaştığı tüm zorluklar ve çözüm önerileri masaya yatırıldı.


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