Teknoloji şirketlerinden 6,3 milyar sterlinlik yapay zeka yatırımı

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İngiltere Bilim, İnovasyon ve Teknoloji Bakanı Peter Kyle, başkent Londra'da düzenlenen İngiltere Uluslararası Yatırım Zirvesi'nde, ABD'li teknoloji şirketlerinin ülkesine yatırım kararı aldığını bildirdi.

ServiceNow, CyrusOne, CloudHQ ve CoreWeave'in, İngiltere'deki veri merkezlerine 6,3 milyar sterlin yatırım yapacağını belirten Kyle, bu kararı "İngiltere'ye duyulan güvenin göstergesi" olarak nitelendirdi.

Kyle, dünyanın dört bir yanından teknoloji liderlerinin İngiltere'yi veri merkezleri ve yapay zeka teknolojilerini geliştirmek için istikrarlı bir pazara sahip en iyi yatırım yeri olarak gördüğünü söyledi.

Veri merkezlerinin günlük yaşamın yanı sıra yapay zeka gibi büyüyen sektörlerde de inovasyonu artırdığını aktaran Kyle, "Bu yüzden geçen ay İngiltere'deki veri merkezlerini Kritik Ulusal Altyapı olarak sınıflandırdım. Böylece, sektöre İngiltere'nin her zaman yatırımları için güvenli bir yer olacağının güvencesini verdim. Bugünkü yatırım dalgası, İngiltere'ye sürdürülebilir büyümeyi herkes için sağlamak üzere iş dünyasıyla çalışma yaklaşımımıza duyulan güvenin bir göstergesi." ifadelerini kullandı.

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İngiltere Başbakanı Keir Starmer ise zirvenin açılışında yaptığı konuşmada, uluslararası yatırımları artırmak amacıyla bürokrasiyi sadeleştirmek için adım atacaklarını belirterek, "Büyümeyi teşvik etmek için elimden gelen her şeyi yapacağım. Buna, yatırımları gereksiz yere engelleyen düzenlemeleri ortadan kaldırmak da dahil." dedi.

İngiltere Hazine Bakanlığı ise ülkede uzun vadeli yatırımları teşvik etmek için "modern bir Sanayi Stratejisi" devreye alınacağını duyurdu.

Söz konusu strateji, büyümenin itici gücü olan 8 sektöre odaklanıyor. Stratejinin temelini temiz enerji endüstrileri, yaratıcı endüstriler, savunma, dijital teknolojiler, finansal hizmetler, yaşam bilimleri, profesyonel hizmetler ve iş hizmetleri oluşturuyor.